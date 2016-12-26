За репост ВКонтакте и надпись в лифте екатеринбуржцу могут дать 10 лет

Подозреваемый отрицает свою причастность к созданию надписи.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.12.2016
Жителя Екатеринбурга будут судить за националистическую надпись в лифте и репост экстремистского видео в социальной сети «ВКонтакте».
По делу были провели две почерковедческие экспертизы
29-летний Павел Волков сделал репост с видеозаписью поджога ресторана «Соломон» в Интернете. Важно отметить, что сам Павел данный ролик не снимал, а просто разместил его на своей странице. Также мужчину обвиняют за националистическую надпись, сделанную им в лифте собственного подъезда.
— По делу были проведены 2 почерковедческие экспертизы: правда, одна из них не дала утвердительного ответа о том, что надпись в лифте сделана именно Волковым. Экспертиза, проведенная ФСБ, указала, что все-таки надпись принадлежит подозреваемому, — сообщил адвокат мужчины Алексей Бушмаков.
10 лет тюрьмы за националистическую надпись и 5 лет за репост в Интернете
Сегодня, 27 декабря 2016 года, рассмотрят уголовное дело в отношении екатеринбуржца. Судебный процесс состоится в Ленинском районном суде города Екатеринбурга.
- В данный момент, мужчина находится под домашним арестом и может общаться только с матерью, которая проживает вместе с ним. Все звонки, сообщения, общение в Сети — запрещены.
- По словам адвоката задержанного, ему грозит до 10 лет тюрьмы только по одному эпизоду дела, который связан с нанесением националистической надписи в лифте. За репост видеозаписи — до 5 лет лишения свободы.
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