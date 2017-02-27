Из горящей пятиэтажки на Куйбышева эвакуировали почти 30 человек

Людей спасатели через окна и выводили через подъезд.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017

Сегодня, 28 февраля, в доме на улице Куйбышева, 181, в Екатеринбурге загорелась квартира на втором этаже.

Дым окутал подъезд. По специальной лестнице спасатели эвакуировали из окон 11 человек. Еще 15 человек они вывели на улицу через подъезд.

С огнем боролись 15 спасателей. К тушению привлекали три единицы спецтехники. В пожаре никто не пострадал.