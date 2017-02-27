На Сибирском тракте 90-летний ветеран покончил с собой из-за смерти любимой жены

Тело мужчины, лежащее на снегу, нашли проходящие мимо школьники.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017

В Октябрьском районе Екатеринбурга на Сибирском тракте из окна квартиры на шестом этаже выпал 90-летний ветеран войны. Есть версия, что он покончил с собой из-за того, что недавно умерла его жена, которую он очень любил, написал Life 27 февраля.

Тело пожилого мужчины нашли возле его дома около школы № 7. Причем обнаружили его дети.

Прибывшие на место ЧП врачи констатировали смерть пенсионера.

В полиции факт страшной находки подтвердили.

— Тревожное сообщение поступило в ОП № 7 от жительницы дома. Личность гражданина сыщики уже установили. Это пожилой мужчина 1926 года рождения, местный житель Дома у него порядок, все вещи в сохранности. Криминальной стороны в данном деле нет. Возможно, такой поступок можно объяснить тем, что недавно ушла из жизни пожилая супруга погибшего. По итогам начавшейся проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, — прокомментировал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Выяснилось, что погибший Афанасий Яковлевич был ветераном войны, который недавно овдовел.

Как рассказала дочь пенсионера, в 2012 году он отпраздновал 60-летие совместной жизни с супругой. Они обращались в управление соцзащиты Октябрьского района, чтобы подать документы на оформление знака «Совет да любовь». Однако получить награду сразу не вышло, так как в свидетельстве о рождении у ветерана была перепутана одна буква в имени.