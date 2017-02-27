В Екатеринбурге пожилой пассажир пострадал из-за резкого торможения автобуса

Гонки водителей небольших маршрутных автобусов не в первый раз становятся причиной травм пассажиров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017

Накануне, в понедельник, 27 февраля, 74-летний пассажир упал в автобусе. Инцидент произошел по вине водителя, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Водитель слишком резко затормозил

Происшествие зафиксировано в 19.15 на одной из центральных магистралей города - 8 Марта, между остановками «Фрунзе» и «Автовокзал».

Пассажир получил ушиб грудной клетки

По сообщениям очевидцев, водитель автобуса «Богдан» резко затормозил. Из-за этого один из пассажиров не удержал равновесие и упал, получив ушиб грудной клетки. По данным полицейских, водителю 26 лет.

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