В Екатеринбурге во дворе, где был скандал с парковкой, сгорела «Тойота Королла»

Автовладельцы говорят, что это не было поджогом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017

В Екатеринбурге во дворе на Латвийской в ночь на 28 февраля сгорела иномарка. Как выяснил znak.com, пожар в автомобиле произошел как раз в том дворе, где в начале февраля была война за парковку

Как уточнили в пресс-службе МЧС, около дома на Латвийской, 54 сгорел автомобиль «Тойота Королла». Как сообщает пресс-служба свердловского МЧС, сообщение о пожаре поступило в 3:25 ночи. В течение 15 минут огонь был локализован, к пяти часам утра пожар был потушен.

— Сигнал о возгорании поступил в 3.25 ночи. На Латвийской на площади 4 квадратных метров сгорела «Тойота Королла». В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 5 человек личного состава. В 3.37 огонь был локализован, пожар был потушен через полтора часа, в 5.11, — сообщили в МЧС.

В начале февраля в этом дворе группа неизвестных хотела организовать во дворе дома платную парковку и незаконно собирать деньги с жителей домов. Эпизод закончился дракой с местными. Но как отметил один из участников конфликта, местный житель Артем, сгоревший сегодня автомобиль к этой истории отношения не имеет.