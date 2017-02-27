В Екатеринбурге во дворе, где был скандал с парковкой, сгорела «Тойота Королла»

Автовладельцы говорят, что это не было поджогом.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017
В Екатеринбурге во дворе на Латвийской в ночь на 28 февраля сгорела иномарка. Как выяснил znak.com, пожар в автомобиле произошел как раз в том дворе, где в начале февраля была война за парковку.
Как уточнили в пресс-службе МЧС, около дома на Латвийской, 54 сгорел автомобиль «Тойота Королла». Как сообщает пресс-служба свердловского МЧС, сообщение о пожаре поступило в 3:25 ночи. В течение 15 минут огонь был локализован, к пяти часам утра пожар был потушен.
— Сигнал о возгорании поступил в 3.25 ночи. На Латвийской на площади 4 квадратных метров сгорела «Тойота Королла». В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 5 человек личного состава. В 3.37 огонь был локализован, пожар был потушен через полтора часа, в 5.11, — сообщили в МЧС.
В начале февраля в этом дворе группа неизвестных хотела организовать во дворе дома платную парковку и незаконно собирать деньги с жителей домов. Эпизод закончился дракой с местными. Но как отметил один из участников конфликта, местный житель Артем, сгоревший сегодня автомобиль к этой истории отношения не имеет.
— Беседовал с одним из пожарных, он уточнил, что причиной стало замыкание проводки у автомобиля. Случай не единичный — машина старая, и у них есть такая проблема со стороны противотуманных фар, — пояснил он znak.com.
- Жителей дома по адресу Латвийская, 54, в начале февраля неизвестные молодые люди с ножами, битами и газовыми баллончиками пытались заставить платить за парковку в их дворе.
- Прокуратура проводит проверку конфликта. Правда, свое заявление жители дома забрали из полиции.