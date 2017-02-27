В Горном Щите в пожаре чуть не взорвались баллоны с газом, в огне погиб сторожевой пес

Спасателям удалось отстоять кирпичный дом, но все деревянные строения сгорели.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017

В ночь на вторник, 28 февраля, в Горном Щите произошел крупный пожар. Как написал e1, в огне погиб сторожевой пес. Вся семья, проживавшая в доме, спаслась.

Как уточнили в областном МЧС, сигнал о пожаре поступил в 2.51 ночи.

— В поселке Горный щит на улице Красной сгорели деревянные надворные постройки, баня и частично повреждена кровля частного жилого дома на 2-х хозяев. Когда пожарные прибыли на место, огонь охватил уже 100 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники и 13 человек личного состава. В 3.20 огонь был локализован, пожар потушен в 5.53 утра, — рассказали в ведомстве.

По словам очевидцев, пожар начался в бане. Жильцы самостоятельно смогли выбраться из огня еще до прибытия пожарных, но им не удалось спасти своего сторожевого пса.

Спасатели вытащили из дома три газовых баллона: они чуть не взорвались от высокой температуры.

В Горном Щите похожий пожар произошел 10 январ. Тогда хозяева не смогли вытащить свою овчарку из вольера.