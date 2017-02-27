В Серове праздник закончился поножовщиной: двое поспорили «за зону»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017

В Серове в праздники, 24 февраля, во время пьяной ссоры мужчина заколол ножом своего знакомого. Как оказалось, они оба уже были судимы.

Как сообщили местному изданию «Глобус» в местном следственном комитете, преступление было совершено 24 февраля 2017 года в Серове.

— Установлено, что в доме в одном из районов города произошла пьяная ссора. Двое ранее судимых гражданина вместе выпивали. Мужчины поспорили «за зону». В результате один из серовчан зарезал своего собутыльника. Мужчина был задержан. Ему было предъявлено обвинение в совершении убийства. Вину фигурант признал в полном объеме. Сейчас он находится под стражей, — сообщил «Глобусу» руководитель Серовского межрайонного следственного отдела СК РФ по Свердловской области Александр Базуев.