Свердловчанка убила возлюбленного за плохие слова о внуке

Женщина вышла на свободу только в конце 2014 года - она отбывала срок за убийство соседки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017

В Сухом Логу суд вынес приговор 44-летней местной жительнице, которая убила своего сожителя за плохое отношение к ее внуку, сообщили в областном Следственном комитете сегодня, 28 февраля.

Убийство произошло вечером 3 ноября 2016 года, когда женщина проводила время в компании своего 42-летнего сожителя и алкогольных напитков. Причиной ссоры стало плохое отношение мужчины ко внуку обвиняемой, который хотел прийти к ним погостить - хозяин дома негативно отозвался о ребенке, после чего женщина схватила нож и напала на возлюбленного.

Она нанесла мужчине множественные удары своим орудием, от чего пострадавший умер на месте. Совершив убийство , женщина сбежала. Труп обнаружили лишь спустя сутки, когда в квартиру на улице Милицейской пришли родственники убитого.