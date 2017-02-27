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Свердловчанка убила возлюбленного за плохие слова о внуке

Свердловчанка убила возлюбленного за плохие слова о внуке
16+
Фото: Pixabay
Женщина вышла на свободу только в конце 2014 года - она отбывала срок за убийство соседки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017

В Сухом Логу суд вынес приговор 44-летней местной жительнице, которая убила своего сожителя за плохое отношение к ее внуку, сообщили в областном Следственном комитете сегодня, 28 февраля.
 
Убийство произошло вечером 3 ноября 2016 года, когда женщина проводила время в компании своего 42-летнего сожителя и алкогольных напитков. Причиной ссоры стало плохое отношение мужчины ко внуку обвиняемой, который хотел прийти к ним погостить - хозяин дома негативно отозвался о ребенке, после чего женщина схватила нож и напала на возлюбленного.
 
Она нанесла мужчине множественные удары своим орудием, от чего пострадавший умер на месте. Совершив убийство, женщина сбежала. Труп обнаружили лишь спустя сутки, когда в квартиру на улице Милицейской пришли родственники убитого. 
  • Подозреваемую в убийстве задержали в скором времени. Суд признал ее виновной в преступлении и приговорил к 11 годам и 6 месяцам колонии общего режима.
  • Известно, что отбывать свой предыдущий срок женщина закончила лишь в декабре 2014 года - тогда свердловчанку посадили за убийство соседки.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 28.02.2017, 13:47
Тэги: Суд, Происшествия
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