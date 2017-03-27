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Под Нижним Тагилом кирпичная стена задавила тракториста

Под Нижним Тагилом кирпичная стена задавила тракториста
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
У мужчины остались пятеро детей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017

В пригороде Нижнего Тагила кирпичная стена рухнула на тракториста, мужчина погиб, сообщает агентство «Между строк» 28 марта.
 
Трагедия произошла днем во вторник на Нижнетагильской птицефабрике, расположенной в селе Покровском. По предварительной информации, 56-летний тракторист выезжал из гаража задним ходом и врезался в стену. Кирпичная кладка рухнула на трактор и придавила водителя, который скончался от полученных травм на месте. 
 
По словам родственников погибшего, это был его первый день на новом рабочем месте. Руководитель отправил нового сотрудника в одиночку ремонтировать старый погрузчик. У погибшего остались пятеро детей
  • Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели тракториста.
  • 17 марта на рабочего Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле рухнула 350-килограммовая железная конструкция. Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами - открытой черепно-мозговой травмой и переломами ребер.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 28.03.2017, 15:47
Тэги: Происшествия
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