Под Нижним Тагилом кирпичная стена задавила тракториста

У мужчины остались пятеро детей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017
В пригороде Нижнего Тагила кирпичная стена рухнула на тракториста, мужчина погиб, сообщает агентство «Между строк» 28 марта.
Трагедия произошла днем во вторник на Нижнетагильской птицефабрике, расположенной в селе Покровском. По предварительной информации, 56-летний тракторист выезжал из гаража задним ходом и врезался в стену. Кирпичная кладка рухнула на трактор и придавила водителя, который скончался от полученных травм на месте.
По словам родственников погибшего, это был его первый день на новом рабочем месте. Руководитель отправил нового сотрудника в одиночку ремонтировать старый погрузчик. У погибшего остались пятеро детей.
- Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели тракториста.
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17 марта на рабочего Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле рухнула 350-килограммовая железная конструкция. Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами - открытой черепно-мозговой травмой и переломами ребер.