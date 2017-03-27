Участники митинга в Екатеринбурге обжалуют решения райсуда

Каждого из них оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017

В понедельник, 27 марта, Ленинский районный суд рассмотрел 8 административных дел против задержанных на площади Труда участников антикоррупционного митинга, который прошел в Екатеринбурге в минувшее воскресенье. За участие в несанкционированном мероприятии каждого из них оштрафовали на 10 тысяч рублей.



Первым, кого признали виновным, стал 26-летний екатеринбуржец Виктор Кашкаров. В воскресенье он стоял у памятника Татищеву и де Генину с плакатом, на котором была процитирована фраза Владимира Путина, сказанная им во время прямой линии: «А зачем вам машина, если нет дороги?». Судя по продемонстрированным в ходе первого заседания видеозаписям, стражи порядка и представители власти несколько раз просили участников несанкционированной акции покинуть площадь, однако те не реагировали на их требования. В итоге, помимо Кашкарова, стражи порядка задержали еще 8 человек: Леонида Винокурова, Бориса Реченко, Ивана Железкина, братьев Леонида и Анатолия Мельчаковых, Рината Агаллютина и Ивана Курина. По решению суда, теперь каждый из них должен заплатить штраф.



Но, как удалось выяснить, все оштрафованные будут обжаловать решения районного суда.

– Да, естественно, будем, – ответили корреспонденту НАШЕЙ адвокаты Алексей Бушмаков, Роман Качанов и Елена Макарова, защищавшие в этих процессах интересы задержанных.

Кроме того, завтра, 29 марта в Верх-Исетский районный суд рассмотрит еще 4 административных дела, которые завели на участников митинга, задержанных с плакатами у Ельцин Центра.