В Екатеринбурге на Компрессорном глыба льда упала на коляску с двухмесячной девочкой

— ЧП случилось около 17 часов в микрорайоне Компрессорный около дома на Белоярской, 9. С крышы здания на мужчину и коляску с ребенком упала глыба снега. Отдел полиции №6 проводит проверку. После этого будет принято процессуальное решение. Ребенка 2017 года рождения увезли в ОКБ №1, он не пострадал. Отец обратился в полицию с заявлением, — рассказали НАШЕЙ в пресс-группе УМВД по Екатеринбурга.