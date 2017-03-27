В Екатеринбурге на Компрессорном глыба льда упала на коляску с двухмесячной девочкой

Отец успел вовремя среагировать.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017
В Екатеринбурге в воскресенье, 26 марта, кусок льда упал с крыши дома на Компрессорном прямо на коляску с ребенком. Отец малыша, к счастью, заранее услышал шум и успел оттолкнуть коляску, сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбурга.
Двухмесячная девочка не пострадала. В итоге от удара сломалась только ручка коляски — семья уже купила новую.
— ЧП случилось около 17 часов в микрорайоне Компрессорный около дома на Белоярской, 9. С крышы здания на мужчину и коляску с ребенком упала глыба снега. Отдел полиции №6 проводит проверку. После этого будет принято процессуальное решение. Ребенка 2017 года рождения увезли в ОКБ №1, он не пострадал. Отец обратился в полицию с заявлением, — рассказали НАШЕЙ в пресс-группе УМВД по Екатеринбурга.
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