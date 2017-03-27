На проспекте Ленина перекрыто движение: полиция ищет бомбу

На месте ЧП стоит около 4 трамваев.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017

В Екатеринбурге сегодня, 28 марта, на проспекте Ленина около перекрестка с улицей Карла Либкнехта перекрыто движение трамваев в обе стороны: там работает полиция, написал «Новый день».

В данный момент туда также приехали представители МЧС и бригада скорой помощи. Все оцеплено представителями полиции.

Как сообщили очевидцы, похоже, что в центре Екатеринбурга ищут взрывное устройство, сейчас на месте происшествия ждут специалистов «Вымпела».

Фото: Григорий Родионов, Facebook