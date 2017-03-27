На проспекте Ленина перекрыто движение: полиция ищет бомбу

На месте ЧП стоит около 4 трамваев.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017
В Екатеринбурге сегодня, 28 марта, на проспекте Ленина около перекрестка с улицей Карла Либкнехта перекрыто движение трамваев в обе стороны: там работает полиция, написал «Новый день».
В данный момент туда также приехали представители МЧС и бригада скорой помощи. Все оцеплено представителями полиции.
Как сообщили очевидцы, похоже, что в центре Екатеринбурга ищут взрывное устройство, сейчас на месте происшествия ждут специалистов «Вымпела».
Фото: Григорий Родионов, Facebook
- В пресс-группе УМВД по Свердловской области корреспонденту НАШЕЙ подтвердили, что на месте работают специалисты, но до конца мероприятий ничего не комментируют.