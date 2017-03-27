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В Екатеринбурге соцзащита через суд установила личность 12-летней беременной цыганки

В Екатеринбурге соцзащита через суд установила личность 12-летней беременной цыганки
16+
Фото: личный архив семьи, life.ru
Однако девочка по-прежнему находится в социальном центре.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017

В Верх-Исетском районном суде наконец-то состоялось заседание по установлению личности 12-летней беременной цыганки Лауры, которая попала в одну из больниц Екатеринбурга в декабре 2016 года. Врачи сразу же сообщили об этом в правоохранительные органы. Когда выяснилось, что девочка уже год как замужем за 16-летним цыганом Петро, ее сразу забрали из его семьи и поместили в центр помощи несовершеннолетним. А в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». После чего 16-летний цыган сразу же уехал в Казахстан.

Как выяснилось, у девочки, несмотря на ее «замужество», не было абсолютно никаких документов. Поэтому Управление социальной политики Верх-Исетского района  обратилось в суд, чтобы провести идентификацию личности девочки,  указанную в материалах дела как «Иванус Л.М.»

Решение должны были вынести еще неделю назад. Однако из-за командировки судьи, рассматривающей это дело, процесс перенесли на 27 марта. На заседании, которое состоялось накануне, наконец-то было вынесено решение.

– Требования по иску удовлетворены, – сообщили корреспонденту НАШЕЙ в Верх-Исетском суде.

То есть личность девочки уже установлена. Однако она по-прежнему находится в социальном центре. Ранее НАША уже сообщала, что родня мужа девочки готовит документы для оформления опеки над ней. Однако к началу суда по установлению личности 12-летней Лауры заявок от них в Управление социальной политики Верх-Исетского района не поступало. И пока никакой новой информации об этом нет.

  • Обратно в табор, в семью ее мужа, девочку могут отдать лишь в том случае, если родные 16-летнего Петро оформят над ней опекунство.

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Евгений Светлый, 28.03.2017, 12:23
Тэги: Суд, Дети, Скандалы
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