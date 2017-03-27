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Допрос Соколовского: онлайн-трансляция с процесса по делу ловца покемонов в Екатеринбурге

Допрос Соколовского: онлайн-трансляция с процесса по делу ловца покемонов в Екатеринбурге
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
В Верх-Исетском районном суде проходит седьмое заседание по делу блогера.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга 28 марта 2017 года проходит седьмое заседание по делу блогера Руслана Соколовского. На процессе запланирован допрос ловца покемонов. Корреспондент «Нашей Газеты» ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Допрос тайного свидетеля по видеосвязи

Суд по делу Соколовского возобновился 27 марта после недельного перерыва. На вчерашнем заседании был допрошен тайный свидетель со стороны обвинения.

Многие долго гадали, кем является этот человек. Тайным свидетель оставался недолго. После наводящих вопросов Соколовский догадался, что это девушка его одноклассника Владимира Мальцева.

По словам Руслана, прежде она пыталась добиться расположения блогера, но он ее отверг. Как полагает блогер, девушка пыталась ему отомстить, дав против него показания.

Владимир Мальцев

После выступления тайного свидетеля в суде были зачитаны материалы дела. Прокурор представил результаты лингвистической и религиоведческой экспертиз. Кроме того, представитель гособвинения зачитал материалы, где ролики описываются детально. 27 марта судья планировала провести допрос Соколовского. После пятичасового процесса было решено перенести эту часть на 28 марта.

10.05. Доброе утро.

В здании суда появляется Соколовский. Сторонники на входе вручили ему Конституцию России и брошюру из Ельцин Центра.

Руслан, к слову, начал менять одежду. Вчера он был в темной мантии, сегодня пришел в суд в светлой.

10.11. Итак, нас запустили в зал. Заседание продолжается.

Ожидалось, что суд сразу перейдет к допросу Руслану, но судья предлагает посмотреть видео. Видимо, речь идет о просмотре видеороликов.

В итоге решено, что показания будет давать Соколовский.

10.14. Руслан начал со своей краткой биографии.

- Родился я в бедной семье. Отец у меня умер. Я был замкнутым, но увлекался наукой, ездил на олимпиады, ходил в библиотеку, занимался историческим фехтованием и даже принимал участие в патриотических мероприятиях, писал патриотические стихи, что... было забавно. Участвовал в студенческих политических дебатах, также занимался спортом – самбо и пауэрлифтингом.

10.20. С 16 лет Руслан сам решил зарабатывать деньги. Сначала он занимался рерайтингом, затем копирайтингом – созданием уникальных текстов для сайтов.

Также он занимался маркетингом. Порой, работая с московскими заказчиками, Руслан, используя сломанный голос, выдавал себя за совершеннолетнего. Этим он занимался до 18 лет.

10.25. Потом он поступил в вуз в другом городе на биологический факультет, но не смог уехать из за отсутствия денег. Потом переводился из вуза в вуз, пока не переехал в Екатеринбург и не поступил платно в Уральский гуманитарный университет. С 2012 года он ушел в академический отпуск, поскольку денег хватало или на поддержку матери или на учебу. Руслан выбрал маму.

10.23. С 2012 года Руслан занимался фрилансом – рекламой в интернете.

– В это же время появились тысячи видеоблогеров, у которых видео даже более провокационные, чем у меня. Первым моим роликом был перевод иностранного скетча. После этого я озвучил еще ряд зарубежных роликов. Помог опыт с дебатами. Это все хорошо заходило, после чего я создал свой ролик. Он зашел еще больше. Люди мне донатили (добровольно давали деньги на продолжение творчества). 

– Я купил оборудование и продолжал поддерживать маму, кружа между Екатеринбургом, Курганом и Шадринском. Моя мама ветеран труда, но квартиру ей так никто и не дал. Я ежемесячно отдавал ей 10 тысяч рублей.

 

10.32. После краткой биографии адвокаты перешли к разбору роликов. Руслан объясняет смысл каждой из записей.

– В материалах дела есть мои реплики, но нет моих комментариев к этому ролику. Ролик "Вступил в секту" я снял после рассказа моего друга о том, что его мама вступила в секту. Сектам и был посвящен ролик, и мне теперь вменяют статью "экстремизм", за то что я критикую секты. Видимо, вменяют за использование грубых слов.

10.35. Поводом для ролика в "космос летал чеченцев не видал" стала блокировка паблика "Бога нет".
"Суицид мусульман на ЕГЭ", по словам Руслана, состоит из трех несвязанных частей – это суицид подростков, мусульмане и ЕГЭ. 

В этот момент адвокат Бушмаков чихнул. «Будь здоров», – сказал Руслан и продолжил разбирать ролик «Патриарх Кирилл, ты...»

Как полагает сам Руслан, за этот ролик ему максимум грозит административка, поскольку патриарх в нем фигурировал как частное лицо.

10.39. Пошел разбор ролика про покемонов. Руслан рассказывает, как увидел по федеральному телеканалу сюжет о запрете ловли покемонов в храмах из-за изменений в законодательстве.

- Я пришел в храм. Пришел, постоял, но я не думал, что понесу за это какое-то наказание. Сейчас мне за это вменяют несколько статей, - говорит Руслан, заметив, что ролик про ловлю покемонов набрал большое количество положительных откликов.

10.41. По ролику "Идеальный православный брак" Соколовский признает, что перегнул ситуацию, использовав мат.

- Но мат – это не экстремизм, - отмечает Соколовский.

10.43. Благодаря ролику "За ловлю покемонов – в тюрьму" Руслан получил финансовую поддержку от подписчиков.

10.44. Виновным себя Руслан не признает. По его словам, в законодательстве не прописано, что такое чувства верующих и как их можно оскорбить, поэтому он не знает, в чем он виновен.

- Для меня нет ни национальностей, ни религий. Я космополит и никакой не экстремист. Я считаю, что религия – это устаревший социальный институт.

На тему религий у Руслана из 180 роликов только два десятка посвящены религии. В вину ему вменяют девять роликов.

10.46. По записывающей ручке Руслан отказался рассказывать подробности, поскольку выступили не все свидетели. По его словам, он только намеревался приобрести эту ручку, чтобы пойти с ней к экстрасенсам.

10.48. Соколовский об оскорбленных верующих:

- Когда я вживую увидел человека, который расплакался от моих слов, я извинился перед этими людьми. У меня циничная подача, но – те кто оскорбились, извините, пожалуйста. Не смотрите мои ролики. Но для меня странно, что священник из Златоуста устроил целый кинопоказ.

10.50. Адвокаты интересуются, почему у Соколовского своеобразная подача роликов. Руслан сослался на опыт других блогеров – активная жестикуляция и использование сленга.

По данным Соколовского, 60 процентов его подписчиков – юноши, "такие, как Руслан".

- То есть я подбирал аудиторию под себя.

- Когда я первый раз подбирал ролики, меня возмущали террористы, которые убивали людей во имя Бога.

10.52. Политикой Руслан не интересовался. Его любые ролики были связаны с новостями – от катастроф до сюжетов в "Пусть говорят" и ссор с другими блогерами.

- Если бы я использовал только тему про ссору с блогером, я бы набрал больше просмотров, чем на религии.

- А как вы понимаете, кто такие верующие люди? - спрашивает Бушмаков.

- Это люди, у которых есть воображаемый друг. Существо, у которого можно попросить помощи, - ответил Руслан.

10.55. По ловле покемонов Руслан добавил, что это было протестом после сюжета на федеральном телеканале.

- В сущности, я доказал, что покемонов ловить можно, и даже большинство верующих это признали. Но из этого выявили такой экстремизм... По всей видимости, это было спусковым крючком, чтобы найти козла отпущения.

10.57. Адвокат уточняет, не монтировался ли ролик в храме.

- Я в храме ни слова не сказал. Все реплики были сказаны в 200 метрах от храма.

10.58. В допрос вступает прокурор. Его интересует поадресно, где монтировались ролики и на чем. Пошли вопросы чисто технические.

- А кто готовил сценарий ролика, кто монтировал?
- Это все делал я.
- Имелись ли по роликам ограничения по возрасту?
- У некоторых были ограничения "18+", но у каких именно, я не помню.
- Через рекламу привлекались на ваш канал подписчики?
- Нет, не привлекались таким образом.

- Имелось ли в ваших роликах предупреждение о наличии нецензурной лексики?
- Я не входил в реестр блогеров и не видел в этом смысла.
- Вы осознавали, что вы говорили, ваши выводы?
- Безусловно. Обесцененная лексика придает больше экспрессии. Ею пользовались и классики литературы. Я не понимаю, почему это должно оскорблять. Я считаю, что цензурированным должен быть призыв к насилию.

11.01. Гособвинитель напомнил, что моральные нормы запрещают использование ненормативной лексики. Законодательно это запрещено делать в общественных местах и СМИ.

- У меня широкий словарный запас, чтобы обходиться без обесцененной лексики в общественных местах, и я напоминаю, что я не вхожу ни в какие реестры.

11.03. Бушмаков спрашивает, испытывает ли Соколовский чувства ненависти к иным национальностям и религиям.

- Ни в коем случае. Добавлю, что отец мой был мусульманином, а мать православной. Меня не крестили, оставив мне право выбора, и я стал атеистом.

11.05. Ни один из роликов Соколовского не был заблокирован, о чем адвокаты Руслана напомнили в суде.

 

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Сергей Беляев, 28.03.2017, 10:05
Тэги: Суд, Эксклюзив, Ловец покемонов
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