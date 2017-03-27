Юные новосибирские хоккеисты отравились на спортивной базе «Курганово» под Екатеринбургом

Руководство Свердловской прокуратуры держит дело под личным контролем.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017

Прокуратура Свердловской области организовала проверку ЧП - госпитализации 7 детей и двух взрослых из спорткомплекса «Курганово» (бывшая база отдыха «Автомобилист»), расположенного в Полевском районе, сообщает ведомство сегодня, 28 марта.

Дети попали больницу с острой кишечной инфекцией

В ходе проверки выяснилось, что утром 28 марта к врачам обратились несколько юных хоккеистов и 2 взрослых - тренер и мама одного из детей. Они жаловались на рвоту, температуру и боли в животе. Заболевших увезли в ближайшую больницу - в Полевской. Предварительный диагноз - пищевая токсикоинфекция, гастроэнтерит.

Ребята из Новосибирска

Как стало известно, все заболевшие – жители Новосибирска, которые приехали в Курганово на спортивные сборы.

Прежде всего сотрудники прокуратуры проверят состояние пищевого блока спортивного комплекса. Прокурорская проверка установит, соблюдались ли сотрудниками пищеблока требования санитарно-эпидемиологического законодательства при приготовлении пищи.