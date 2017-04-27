«Может, выйдет из тюрьмы – станет блогером»: избитый автохамом Новоселовым общественник признался, что не держит зла

А также Владимир Рудяков объяснил, почему уже дважды не являлся на заседания суда по делу о налете на его квартиру.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.04.2017

– В то утро ко мне приехали сантехники. Но так как им не хватало какого-то шланга, они попросили меня сходить купить его. И я пошел, оставив их дома. Но когда выходил, увидел, что в подъезд заходят какие-то странные ребята. Ну, там такой район неблагополучный – много всяких странных людей, – начал Владимир с рассказа двухлетней давности. – А когда я отошел от дома уже метров 150, один из сантехников догнал меня и сказал, что эти чуваки ворвались ко мне в квартиру. Меня это, естественно, взбесило. И, вернувшись обратно, я начал выталкивать этих людей из квартиры. Но тут они начали меня бить.

По словам Рудякова, сначала двое (как выяснится позже, один из них – Новоселов. – Прим.авт.) били его у окна, потом у кровати (здесь, как рассказал потерпевший, в роли «главного действующего лица» также выступал Игорь. – Прим.авт.), а затем уже все четверо допинывали Владимира около ванной. Правда, обошлось без крови. Екатеринбуржец, которому было на тот момент 28 лет, отделался ссадинами, синяками и царапинами.

«Новоселову придется выплатить 15 тысяч»

Напомним, что Новоселов работал в то время в коллекторском агентстве. И в квартиру к Рудякову он ворвался вместе с коллегами по работе. Но, когда налетчики избили его, выяснилось, что они ошиблись квартирой.

– Уже возле ванной я наконец смог спросить: «За что?! Что вообще происходит?», они ответили, что ищут какого-то Дениса, с их слов, то ли наркотики продавал, то ли еще что-то, - продолжает Рудяков. – Я им сказал, что я не Денис, а Владимир. Тут они поняли, что ошиблись и извинились. После чего позвали меня вместе с ними искать этого Дениса по соседям. Но как только они вышли, я закрыл в дверь и сразу позвонил в полицию. Ну и написал в Twitter.

Кстати, извинившись, коллекторы предложили Рудякову в качестве компенсации ящик пива. Но того их предложение не устроило.

– После этого предложения пива у меня просто слов не было от такой дерзости и неадеквата. Я бы в любом случае написал заявление. Как, в принцип, и сделал, – сказал Владимир.

– А вы узнали Новоселова, когда он вас бил?

– Нет, я не понял, что это Новоселов. Но через какое время, когда уже позвонил в полицию, до меня дошло, что лицо очень знакомое. Я у сантехников спросил, они же тоже видели его. Правда, в тот момент стояли в сторонке и не вмешивались. Они тоже сказали, что вроде похож на Новоселова. Тогда я открыл YouTube, включил видео с какого-то заседания, а Новоселов там в той же черной футболке. Так я понял, что это стопудово был он.

«Подельники недолюбливают Новоселова после того, как он сбежал»

Потерпевший рассказал, что после обращения в полицию он также написал заявление, в котором потребовал компенсации причиненного вреда. И большую часть той суммы, что он указал, ему уже выплатили. Так что Новоселову придется доплатить лишь остатки.

– Был иск на 100 тысяч рублей. Но двое из нападавших уже выплатили мне большую часть суммы. Один – 60 тысяч, другой – 25 тысяч. Оба вроде бы получили условные наказания. А еще одному, по-моему, дали около 4 месяцев. Новоселову же, получается, нужно будет доплатить оставшиеся 15 тысяч, – продолжает Рудяков. – И так как большая часть компенсации уже выплачена, в случае с Новоселовым я решил, что тоже соглашусь на рассмотрение дела в особом порядке, раз парень раскаивается. Но этот, мягко говоря, неумный человек, решил опять все заново – чтобы все рассматривали по полной программе.

– После случившегося и заявления в полицию не было никаких угроз?

– Нет. Я общался с теми людьми, которые были вместе с Новоселовым и которые выплатили мне компенсацию. По крайней мере, они его недолюбливают после того, как он сбежал, – отметил Владимир. – А мы, в общем-то, разошлись полюбовно. Они сказали, что были неправы и все такое.

«О том, что мне нужно прийти в суд, узнал из СМИ»

При этом общественник подчеркнул, что уже давно не держит зла на тех, кто его избил.

– На самом деле, я уже давно зла не держу. Все-таки уже два года прошло. Но, Новоселов такой человек, как бы помягче сказать… Не понимаю, зачем он из всего этого делает шоу. Но, может, выйдет из тюрьмы – станет видеоблогером каким-нибудь. Будет рассказывать, как не попасть в такие ситуации, в которых он был инициатором, – улыбаясь, предположил Рудяков.

– В интервью НАШЕЙ Новоселов назвал это случайностью.

– Ну, на самом деле да. Это действительно такая случайность, – признал потерпевший. – Правда, непонятно, как она вообще могла произойти.

– А еще он сказал в суде, что ударил вас всего один раз. Это так?

– Это неправда.

– А почему вы сами уже дважды не пришли на заседания?

– А вот это самое интересное! В предыдущих процессах по этому делу я просто писал бумагу, что не хочу принимать участие в заседаниях, так как их рассматривали в особом порядке. А в этот раз, так как Игорь изменил решение, мне, видимо, надо прийти самому. Но меня об этом никто не известил. В итоге о том, что мне нужно прийти в суд 3 мая, я узнал из СМИ.

– Но в суде сообщили, что приставы приходили к вам домой, а им никто не открыл.

– Ну, так они, наверное, днем приходят, когда все нормальные люди на работе. Конечно, никто не откроет.

– Но на следующее заседание придете?

– Да, конечно, – пообещал Владимир Рудяков.

Напомним, что Владимир является руководителем движения «Восстановление Харитоновского парка». Также СМИ окрестили его блогером, так как Рудяков регулярно пишет в Twitter, хотя сам он себя таковым не считает.

В рамках этого дела Новоселова обвиняют по статьям «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего там лица» и «Побои». Подельников Игоря уже давно осудили. А завершить рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Новоселова, в 2015 году не удалось, так как он подался в бега. И только спустя 1,5 года сдался силовикам.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!