Прокуратура запросила 3,5 года колонии для «ловца покемонов» Руслана Соколовского

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.04.2017

Во время прений по делу «ловца покемонов» Руслана Соколовского, которые проходят сегодня, 28 апреля, в Верх-Исетском районном суде прокуратура запросила для подсудимого реальный срок - 3,5 года лишения свободы. Об этом сообщает журналист НАШЕЙ, который сейчас находится в зале суда. Такое наказание гособвинитель считает справедливым. Это с учётом того что за каждый эпизод Соколовскому запросили наказание по году лишения свободы и по 200 часов исправительных работ.

- Вся деятельность Соколовского в сети Интернет оценивается органами гособвинения как незаконная, - заметил гособвинитель.

Назначать в качестве наказания штрафы гособвинитель считает неразумным, поскольку Руслан Соколовский официально нигде не трудоустроен. Его единственный источник дохода – незаконная деятельность в Интернете.