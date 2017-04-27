Прокуратура заявила, что видеоролики Руслана Соколовского запретят к просмотру

Сейчас ведется работа по подаче искового заявления об ограничении доступа к ним.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.04.2017

В ходе прений, которые проходят сегодня, 29 апреля, в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, прокуратура заявила, что видеоролики «ловца покемонов» Руслана Соколовского запретят к просмотру. Об этом сообщает журналист НАШЕЙ из зала суда.

- После того, как были выявлены ролики, ведется работа о подаче искового заявления об ограничении доступа к этим роликам, - заметил прокурор.

Это заявление гособвинителя прозвучало после того, как адвокат в ходе прений раскритиковал центр Э (центр противодействия экстремизму в МВД России). Адвокат пригрозил, что напишет уголовное дело по статье «Халатность» на сотрудников полиции, поскольку они не заметили видеоролики Руслана Соколовского.