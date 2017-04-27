Сразу два серьезных ДТП произошли в Свердловской области: одна женщина погибла, семь человек пострадали

За рулем одного из автомобилей был водитель без прав.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.04.2017

ГИБДД по Свердловской области сообщает, что сегодня, 28 апреля на Серовском тракте произошло два серьезных ДТП. В одном из них от сильного удара погибла женщина и травмировалась девушка, в другом - пострадали сразу пять человек.

Трасса Екатеринбург-Реж-Алапаевск

В 14.30 часов на автодороге Екатеринбург-Реж-Алапаевск столкнулись "Опель-Астра" и ВАЗ-2105. "Опель" не уступил ВАЗу. В результате ДТП погибла пожилая женщина – пассажир отечественного автомобиля. Она находилась на заднем сидении автомобиля, была пристегнута ремнем безопасности.

Травмы получили оба водителя, а 17-летняя девушка, пассажир, сломала руку.

Около 15 часов на 258 км автодороги Екатеринбург-Серов водитель автомобиля "Лада-Калина" не справился с управлением и съехал в кювет. По предварительным данным, в результате ДТП травмы получили 4 человека – водитель и три пассажира. Обстоятельства происшествия и характер травм устанавливается.

Уже известно, что за рулем автомобиля находился водитель, который никогда не получал водительского удостоверения.