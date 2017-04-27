В свердловской деревне школьница погибла от огнестрельного ранения

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Близкие девушки не исключают суицид. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.04.2017 В деревне Ячменева Алапаевского района 26 апреля от огнестрельного ранения погибла 16-летняя девушка. Семья Юлии благополучная, родители девушки трудятся на местной молочной ферме, владеют коттеджем в деревне. По словам друга семьи, за месяц до гибели Юли он разговаривал с ее матерью, и та рассказала, что дочь собиралась в следующем году уехать на учебу в Тюмень, сообщает E1.ru. После трагедии в деревню приезжали сотрудники полиции и медики. Близкие Юлии не исключают самоубийство На личной странице Юлии только одна запись - репост со страницы некого Димы с вопросом «Юля, ты долго еще там?». Девушка репостнула эту запись на свою страницу и подписала словами «Уже иду». В друзьях у Димы никого нет, а немногочисленные записи на его странице собрали 1,5 - 3 тысячи просмотров. В следственном отделе Следственного комитета по Алапаевскому району информацию о гибели девушки не комментируют.

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