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Крупный пожар в Нижнем Тагиле: три десятка спасателей тушат цех по обработке дерева

Крупный пожар в Нижнем Тагиле: три десятка спасателей тушат цех по обработке дерева
16+
Фото: Служба спасения «Сова»
Площадь пожара достигла 200 квадратных метров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.04.2017

В Нижнем Тагиле ранним утром 28 апреля на улице Кирова загорелся деревообрабатывающий цех, сообщили в областном управлении МЧС.
 
Пожар начался в пять часов утра: загорелся отдельно стоящий цех со станками и готовой продукцией. Из-за большой горючей загрузки огонь быстро распространился по цеху, интенсивный пожар достиг площади 200 квадратных метров. 
 
На месте ЧП развернут штаб пожаротушения, в борьбе с огнем участвуют 33 спасателя и 10 пожарных машин, также на месте работают два звена газодымозащитников. Спустя час спасателям удалось локализовать возгорание, еще через 20 минут открытое горение было ликвидировано. Тушение цеха продолжается.
  • По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Причины будут установлены позднее.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 28.04.2017, 08:38
Тэги: Пожар
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