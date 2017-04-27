Крупный пожар в Нижнем Тагиле: три десятка спасателей тушат цех по обработке дерева

Площадь пожара достигла 200 квадратных метров.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.04.2017
В Нижнем Тагиле ранним утром 28 апреля на улице Кирова загорелся деревообрабатывающий цех, сообщили в областном управлении МЧС.
Пожар начался в пять часов утра: загорелся отдельно стоящий цех со станками и готовой продукцией. Из-за большой горючей загрузки огонь быстро распространился по цеху, интенсивный пожар достиг площади 200 квадратных метров.
На месте ЧП развернут штаб пожаротушения, в борьбе с огнем участвуют 33 спасателя и 10 пожарных машин, также на месте работают два звена газодымозащитников. Спустя час спасателям удалось локализовать возгорание, еще через 20 минут открытое горение было ликвидировано. Тушение цеха продолжается.
- По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Причины будут установлены позднее.