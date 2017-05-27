47 огнеборцев выехали тушить дом в Цыганском поселке: площадь пожара – 450 квадратных метров

Спасатели делают все возможное, чтобы огонь, который уже перебрался на соседнее здание, не перекинулся на другие строения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.05.2017

О столбе дыма, который поднялся над Цыганским поселком на ВИЗе, очевидцы начали сообщать 28 мая после 15.00.

– За «Радугой-парком» столб дыма», несколько пожарных машин с сиренами проехали, – сообщил корреспонденту НАШЕЙ екатеринбуржец Александр Кутузов.

Фото: Александр Кутузов

Как уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области, дежурному о пожаре в частном доме по улице Отрадная сообщили в 15:23.

– Сначала горел один частный дом, сейчас уже два, – прокомментировали корреспонденту НАШЕЙ в диспетчерской МЧС Екатеринбурга. – Площадь пожара составляет 450 квадратных метров.

Фото: Лиза Тереньтева

На место на 12 машинах выехали 47 пожарных. Огнеборцы делают все возможное, чтобы огонь не перекинулся на соседние дома.

По предварительной информации, пострадавших нет.

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