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47 огнеборцев выехали тушить дом в Цыганском поселке: площадь пожара – 450 квадратных метров

47 огнеборцев выехали тушить дом в Цыганском поселке: площадь пожара – 450 квадратных метров
16+
Фото: Лиза Тереньтева
Спасатели делают все возможное, чтобы огонь, который уже перебрался на соседнее здание, не перекинулся на другие строения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.05.2017

О столбе дыма, который поднялся над Цыганским поселком на ВИЗе, очевидцы начали сообщать 28 мая после 15.00.

– За «Радугой-парком» столб дыма», несколько пожарных машин с сиренами проехали, – сообщил корреспонденту НАШЕЙ екатеринбуржец Александр Кутузов. 

Фото: Александр Кутузов
 
Как уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области, дежурному о пожаре в частном доме по улице Отрадная сообщили в 15:23. 

– Сначала горел один частный дом, сейчас уже два, – прокомментировали корреспонденту НАШЕЙ в диспетчерской МЧС Екатеринбурга. –  Площадь пожара составляет 450 квадратных  метров.

Фото: Лиза Тереньтева
 
На место на 12 машинах выехали 47 пожарных. Огнеборцы делают все возможное, чтобы огонь не перекинулся на соседние дома. 
  • По предварительной информации, пострадавших нет.

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Евгений Светлый, 28.05.2017, 17:10
Тэги: МЧС, Фото, Пожар
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