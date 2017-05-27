Молодой екатеринбуржец выпал из окна многоэтажки в районе Автовокзала

От полученных травм парень скончался на месте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.05.2017

О человеке, выпавшем из окна многоэтажки по улице Щорса, очевидцы случившегося сообщили днем 28 мая.

– С Щорса увозят труп. Человек выпал из окна, – сообщила одна из свидетельниц случившегося.

Как уточнили в Следственном отделе по Ленинскому округу Екатеринбурга, из окна дома № 54 по улице Щорса выпал 26-летний парень. Сейчас силовики выясняют все обстоятельства случившегося.

– По данному факту проводится доследственная проверка, – ответили корреспонденту НАШЕЙ в Следственном отделе по Ленинскому округу.

Заметим, что это уже далеко не первый подобный случай за последнее время. Например, вечером 25 мая из окна здания рядом с отелем Tenet на Хохрякова, 1а, выбросился человек, тело которого было охвачено огнем.