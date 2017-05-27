Свердловские следователи завели уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли две девочки

Водитель, который уехал с места аварии, уже задержан и находится под арестом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.05.2017

ДТП, в котором погибли две девочки, занялись сотрудники Следственного управления СК РФ по Свердловской области.

– Задержан он был, в том числе, благодаря сведениям, полученным от очевидцев ДТП, - прокомментировали в областном Следственном управлении. – Они в частности, сообщили цвет машины и одну из цифр государственного регистрационного номера.

В полиции на 54-летнего екатеринбуржца завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Затем дело передали в следственный отдел по городу Заречный СК по Свердловской области.

По решению мирового судьи Белоярского района арестовали за административное правонарушение – езду в пьяном виде. Решается вопрос о об избрании задержанному меры пресечения.

Параллельно следователи вместе с полицейскими выясняют обстоятельства случившегося. В том числе в ходе расследования они будут выяснять, по какой причине несовершеннолетние находились так поздно на дороге.

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