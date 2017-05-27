В Перми задержали афериста, который украл в Екатеринбурге целый грузовик сгущенки

Товар на 600 с лишним тысяч рублей он увез в неизвестном направлении.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.05.2017

Мужчину, обманом похитившего в Екатеринбурге целый грузовик сгущенки, задержали в Перми при проверке документов.

О пропаже товара на сумму более 600 тысяч рублей в 13-й отдел полиции руководитель отдела продаж одной из екатеринбургских компаний сообщил еще 26 декабря 2016 года.

– При этом он пояснил, что три дня назад на складе компании был загружен автомобиль-рефрижератор, которым управлял наемный водитель, – прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. – Это водитель был нанят через транспортную компанию. И при получении груза он предъявил паспорт и расписался в накладной.

Когда водитель выезжал со склада, в его рефрижераторе находились сливки, сгущенное молоко и шоколадная глазурь, которые нужно было доставить в несколько пунктов назначения. Однако, общаясь с ним по телефону, вскоре сотрудники компании узнали, что грузовик отклонился от маршрута. Но шофер сказал, что просто выбирает более удобный путь. В последний раз на связь с фирмой он вышел 25 декабря, сообщив, что находится в городе Пыть-Ях. После чего перестал отвечать.

По факту пропажи товара в полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». В ходе расследования в январе этого года полицейские нашли машину, на которой передвигался аферист. Выяснилось, что он нанял владельца МАЗа для перевозки груза. Когда они привезли товар в Нижний Тагил и выгрузили его из машины, хозяин грузовика, получив оплату, уехал, а его клиент остался в области. Со слов автовладельца, он не знал, что груз был похищен.

При осмотре салона грузовика силовики нашли отпечатки пальцев подозреваемого, которые позволили установить его личность. По данным полиции, 42-летний курганец ранее уже был судим за грабеж. Как выяснилось, при получении груза он предъявил поддельный паспорт и назвался чужим именем. Мужчину объявили в розыск. И 24 мая его задержали в Перми инспекторы ДПС.

На время следствия подозреваемого, которому грозит до 6 лет лишения свободы, заключили под стражу.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска и следователи полиции Екатеринбурга проверяют задержанного на причастность к подобным преступлениям. Всех, кто пострадал от действий этого человека, просят позвонить по телефонам: (343) 356-42-13, (343)294-14-94 либо 02.

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