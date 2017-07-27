Массажный салон в Екатеринбурге, где женщине сломали позвоночник, проверяет прокуратура

Следователи уже возбудили уголовное дело.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.07.2017

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью преподавателю УрФУ. Как стало известно ранее, женщине сломали позвоночник во время тайского массажа в салоне.

Также произошедшим заинтересовалась прокуратура. Ведомство проверяет лицензию массажного салона. Кроме того, материалы проверки направили в отдел дознания для дачи уголовно-правовой оценки действиям массажистки.

Преподавателю УрФУ сломали позвоночник 7 июля этого года во время массажа в салоне на улице Мичурина. Пострадавшая рассказала журналисту НАШЕЙ, что впервые пришла на тайский массаж. Сеанс она приобретала по акции.

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