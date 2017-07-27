Родителям мальчика, упавшего в люк на Уралмаше, заплатят 100 тысяч рублей

Ребенка спасли прохожие.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.07.2017

В Екатеринбурге прокуратура закончила проверку, организованную после того, как 10 июля этого года, 8-летний мальчик провалился в открытый канализационный люк на проспекте Космонавтов, 81.

В ходе проверки выяснилось, что люк принадлежит ПАО "Ростелеком". Сотрудники прокуратуры пришли к выводу, что собственник не позаботился о безопасности люка, не снабдив его крышкой, которая бы не открывалась самопроизвольно.

Прокуратура направила в Орджоникидзевский суд иск к ПАО "Ростелеком", в котором потребовала выплатить родителям пострадавшего ребенка в качестве компенсации морального вреда 100 тысяч рублей. По требованию прокуратуры люк, в который провалился мальчик, закрыли.

Ранее стало известно, что вечером 10 июня мальчик провалился в люк, заполненный водой. Крики ребенка услышала женщина, проходившая мимо. Она вытащила ребенка, и тот убежал после этого домой.

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