Следователи выясняют причину пожара на Елизавете, в котором погибла женщина

В ее смерти не обнаружили криминальной составляющей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.07.2017

Следственный комитет выясняет причины пожара в доме № 29 по улице Бисертской, который случился ночью на 28 июля. Напомним, что во время пожара погибла женщина.

В ходе предварительного осмотра на теле погибшей не нашли следов насильственной смерти. В квартире, где произошел пожар, не обнаружили следов поджога. Основная версия возникновения пожара, которую сейчас рассматривают следователи, – неосторожное обращение с огнем.

Сейчас следователи осматривают место пожара, опрашивают соседей и родственников погибшей, сообщает Znak.com.

Ранее стало известно, что этой ночью при пожаре на улице Бисертской погибли женщина и кот. По словам очевидцев, животное находилось в горящей квартире, а женщина присела между этажами, пока спасатели эвакуировали других людей, и умерла.

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