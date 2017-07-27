Водолазы нашли тело мужчины, утонувшего в Ревдинском пруду

Он словам очевидцев, он купался пьяным.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.07.2017

В пятницу, 28 июля, водолазы подняли тело 40-летнего мужчины, утонувшего в четверг в Ревдинском пруду. Его тело обнаружили на глубине одного метра в правой части пляжа у Трех тополей.

Как сообщает revda-info, мужчина утонул в пруду в четверг вечером. По словам очевидцев, он был пьян.

Ранее стало известно, что в тот же день в реке Межевая Утка, расположенной в поселке Висим, утонула 6-летняя девочка. Ребенок отправился купаться с подругой. Играя на мостике, она поскользнулась и упала в воду.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы