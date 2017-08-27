В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпала женщина

Следователи устанавливают личность погибшей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.08.2017
В Екатеринбурге на Уктусе из окна девятиэтажного дома выпала женщина.
Трагедия произошла на улице Алтайской. На место ЧП выехали следователи, личность погибшей и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Данных о том, что смерть имеет криминальный характер, нет, сообщили в областном управлении Следственного комитета.
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Утром 26 августа в Екатеринбурге на улице Викулова произошло аналогичное ЧП: девушка выпала из окна высотки и упала на козырек подъезда. По словам очевидцев, она осталась жива.
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В ночь на 16 августа на проспекте Космонавтов погибла 18-летняя девушка. Она оставила записку и выбросилась из окна своей комнаты.