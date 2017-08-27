В Екатеринбурге из-за пожара в высотке эвакуировали 20 человек

В том числе трех детей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.08.2017

В Екатеринбурге на улице 8 Марта из-за пожара в 24-этажном доме эвакуировали 20 человек, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар начался в восьмом часу вечера 27 августа. С шестого по девятый этажи в подъезде жилой высотки горели электрощиты и кабель-каналы. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Спасатели эвакуировали на лестничным маршрам 20 человек, в том числе трех детей. Всего на месте ЧП работали две пожарные машины и семь сотрудников МЧС.

Пожар потушили в течение шести минут. Причины возгорания выясняются.

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