В Нижнем Тагиле слесаря-ремонтника насмерть придавило плитой: возбуждено уголовное дело

Сейчас следователи ищут ответственного за безопасность на предприятии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.08.2017

Следователи в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело после гибели 46-летнего слесаря-ремонтника на одном из местных предприятий. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, происшествие рассматривают в рамках статьи УК "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Несчастный случай произошел еще в июле. Во время демонтажных работ на предприятии слесаря-ремонтника придавило плитой. Он скончался на месте происшествия от полученных травм.

– Органами СКР выполняется комплекс процессуальных действий по выяснению всех обстоятельств инцидента. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, анализируется соответствующая документация о проведении работ. Следственным путем устанавливаются конкретные лица, ответственные за обеспечение техники безопасности при проведении работ на предприятии, – добавили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Если виновник гибели рабочего будет выявлен, по указанной статье ему грозит до 4 лет лишения свободы.

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