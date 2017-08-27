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В Нижнем Тагиле загорелся цех Уралвагонзавода

В Нижнем Тагиле загорелся цех Уралвагонзавода
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Ситуацию осложняло наличие лакокрасочных материалов в помещении.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.08.2017

В Нижнем Тагиле произошел пожар в одном из цехов Уралвагонзавода. 
 
Возгорание началось вечером в воскресенье, 27 августа, в покрасочном цехе. Тушить огонь мешали высокая температура и сильное задымление, сообщили в областном управлении МЧС. 
 
Для тушения лакокрасочных материалов спасатели использовали воздушно-механическую пену, охлаждение конструкций и кровли произвели с помощью подачи воды из пожарных рукавов. Для работы на кровле пожарные использовали две 30-метровые лестницы.
  • На месте пожара был развернут штаб пожаротушения. Ликвидировать возгорание удалось к 11 часам вечера. Пострадавших нет, причины пожара установит специальная комиссия.

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Маша Шмурыгина, 28.08.2017, 08:18
Тэги: Пожар
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