В Нижнем Тагиле загорелся цех Уралвагонзавода

Ситуацию осложняло наличие лакокрасочных материалов в помещении.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.08.2017
В Нижнем Тагиле произошел пожар в одном из цехов Уралвагонзавода.
Возгорание началось вечером в воскресенье, 27 августа, в покрасочном цехе. Тушить огонь мешали высокая температура и сильное задымление, сообщили в областном управлении МЧС.
Для тушения лакокрасочных материалов спасатели использовали воздушно-механическую пену, охлаждение конструкций и кровли произвели с помощью подачи воды из пожарных рукавов. Для работы на кровле пожарные использовали две 30-метровые лестницы.
- На месте пожара был развернут штаб пожаротушения. Ликвидировать возгорание удалось к 11 часам вечера. Пострадавших нет, причины пожара установит специальная комиссия.
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