Из колонии-поселения в Каменске-Уральском сбежал 31-летний осужденный

Особая примета - татуировка в виде иероглифа.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.09.2017
Из колонии-поселения в Каменске-Уральском сбежал осужденный, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.
Сбежавший - Павел Штырхун 1985 года рождения, осужден за кражу телефона по статье "Мошеннничество".
Его приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
- Особые приметы: рост 178 сантиметров, карие глаза, на предплечье правой руки в области сгиба татуировка-иероглиф.
- Всех, кто знает что-либо о местонахождении этого человека сотрудники полиции просят позвонить им по телефонам: 8 (343)359-56 -11, 359-57-44 или "02".
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