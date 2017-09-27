Жителю Свердловской области грозит пожизненное за убийство пожилой пары

Уголовное дело передано в суд.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.09.2017

В Свердловской области предстанет перед судом 36-летний мужчина, обвиняемый в убийстве пары пенсионеров.

Убийство произошло вечером 4 ноября прошлого года в Дегтярске. Обвиняемый встретил пожилую супружескую пару в подъезде дома, когда решил сходить в магазин за очередной порцией спиртного, и попросил у пенсионеров в долг. Женщина попросила его зайти к ней домой позже, но, когда он явился, ее муж заявил, что денег не будет.

В ответ на это мужчина достал нож и набросился на пенсионера, несколько раз ударив его ножом в лицо, тело и шею. Раны оказались смертельными: пожилой мужчина скончался на месте. Супруга пенсионера, увидев происходящее, стала звать на помощь. Обвиняемый решил убить и ее, чтобы не оставлять свидетелей.

Позже психиатрическая экспертиза, назначенная в рамках расследования, показала, что подозреваемый вменяем. Сначала мужчина написал явку с повинной и подробно рассказал о преступлении, однако затем отказался от своих показаний и заявил, что в момент убийства был в другом месте.

- Также в ходе следствия была предпринята попытка вывести сыщиков на ложный след - в связи с представленными показаниями о том, что якобы в деньгах собутыльники вовсе не нуждались, поскольку пользовались банковской картой, с которой снимались деньги, чтобы купить спиртное, и, таким образом, просить им у кого-то денежные средства совсем не было нужды, - сообщили в областном управлении Следственного комитета.

Однако следователям удалось найти и допросить ряд свидетелей, которые опровергли слова мужчины. Кроме этого, была изучена выписка с банковской карты, которая показала, что в день убийства ею вообще не пользовались.

Уголовное дело направлено в суд, обвиняемому грозит пожизненное заключение.

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