Под Екатеринбургом ограбили дом депутата Евгения Артюха

У политика украли ружье, коллекционные монеты и дорогие часы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.09.2017

В Березовском городском округе неизвестные ограбили загородный дом депутата Евгения Артюха.

По словам политика, в доме установлена тревожная кнопка, поэтому полицейские прибыли быстро. Кроме этого, грабители попали на камеры видеонаблюдения, сообщает justmedia. В день ограбления Евгений находился в Москве, но, узнав о произошедшем, вернулся в Екатеринбург. Сейчас обстоятельства ограбления устанавливают следователи.

В полиции сообщили, что инцидент произошел 26 сентября. Грабители проникли в дом, разбив окно, и похитили имущество на общую сумму более 300 тысяч рублей, в том числе четверо дорогих часов, ружье и коллекционные монеты.