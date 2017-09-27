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В Свердловской области депутата подозревают в подглядывании за сотрудницами завода

В Свердловской области депутата подозревают в подглядывании за сотрудницами завода
16+
Фото: rkruf.ru
Есть информация, что он установил скрытую камеру в женском туалете.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.09.2017

В Красноуфимске Свердловской области следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни" против депутата местной думы и директора завода "Энергосервис". Информацию, которая появилась в СМИ Красноуфимска, "Нашей Газете" подтвердили в полиции и областном следственном комитете.
 
37-летнего депутата Андрея Мерзлякова подозревают в том, что он установил скрытую камеру в одном из женских туалетов своего завода. Устройство случайно обнаружила один из бухгалтеров МУП "Энергосервис".

– "Экшн-камера" работает автономно: перед тем, как ее установить, необходимо ее включить. И на видеозаписи сотрудники увидели директора. Это все было, никто этого не отрицает. А женщины, которые попали на видео, — одна из них ушла в отпуск, другая в отпуск без содержания. Им неприятно было на это смотреть. Директор потом оправдывался, говорил, что устанавливал камеры, чтобы найти "крота", передающего информацию о работе, – рассказал источник красноуфимского издания kck66.ru.

По словам сотрудников предприятия, после того, как инцидент получил огласку, к ним пришли сотрудники полиции, всю информацию сняли, забрали компьютеры, и сейчас есть подозрения на финансовые махинации на предлприятии. В полицию уже поступило два заявления от пострадавших женщин.
 
В администрации Красноуфимска факт, что в женском туалете предприятия была найдена видеокамера, также не отрицали. В областном СКР "Нашей Газете" подтвердили инцидент, отметив, что в отношении депутата возбуждено уголовное дело. 

– Следственным отделом по Красноуфимску СКР по Свердловской области расследуется уголовное дело по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Есть подозреваемый, депутат местной думы. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор доказательств, — сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Он отказался раскрывать подробности произошедшего, отметив только, что инцидент произошел недавно, но не на этой неделе.
 
 
На официальный запрос "Нашей Газеты" комментариев от предприятия пока не поступило.  

– Мы разбираемся, – процитировало ответ Мерзлякова местное издание "Красноуфимск Онлайн".

  • Подозреваемый работает директором МУП "Энергосервис", является депутатом думы МО Красноуфимский округ, а также членом партии "Единая Россия".
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Марина Подкорытова, 28.09.2017, 12:48
Тэги: Скандалы, Происшествия, Женщины
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