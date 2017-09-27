В Свердловской области депутата подозревают в подглядывании за сотрудницами завода

Есть информация, что он установил скрытую камеру в женском туалете.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.09.2017

В Красноуфимске Свердловской области следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни" против депутата местной думы и директора завода "Энергосервис". Информацию, которая появилась в СМИ Красноуфимска, "Нашей Газете" подтвердили в полиции и областном следственном комитете.

37-летнего депутата Андрея Мерзлякова подозревают в том, что он установил скрытую камеру в одном из женских туалетов своего завода. Устройство случайно обнаружила один из бухгалтеров МУП "Энергосервис".

– "Экшн-камера" работает автономно: перед тем, как ее установить, необходимо ее включить. И на видеозаписи сотрудники увидели директора. Это все было, никто этого не отрицает. А женщины, которые попали на видео, — одна из них ушла в отпуск, другая в отпуск без содержания. Им неприятно было на это смотреть. Директор потом оправдывался, говорил, что устанавливал камеры, чтобы найти "крота", передающего информацию о работе, – рассказал источник красноуфимского издания kck66.ru.

По словам сотрудников предприятия, после того, как инцидент получил огласку, к ним пришли сотрудники полиции, всю информацию сняли, забрали компьютеры, и сейчас есть подозрения на финансовые махинации на предлприятии. В полицию уже поступило два заявления от пострадавших женщин.