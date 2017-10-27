В Екатеринбурге сгорела квартира в пятиэтажке, есть пострадавшие

Пожарные боролись с огнем три часа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.10.2017

В Екатеринбурге произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Академика Бардина, сообщили в областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило утром 28 октября. На площади 10 квадратных метров горела квартира на третьем этаже пятиэтажки. На место ЧП выезжали 10 спасателей и 3 спецмашины, борьба с огнем длилась три часа.

По данным МЧС, в пожаре пострадали люди. Количество пострадавших не уточняется. Между тем очевидцы пожара сообщают, что в огне погибли два человека.