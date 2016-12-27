Жителя Камышлова, платившего за такси и сигареты фальшивыми деньгами, отправят под суд

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016

В Камышловский городской суд отправили уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя Владимира Безгодова, сообщили сегодня, 28 декабря, в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Ему грозит до 8 лет лишения свободы за хранение и сбыт поддельных купюр (часть 1 статьи 186 УК РФ).

По версии следствия, Владимир Безгодов в период с сентября по октябрь 2016 года приобрел в Камышлове у неизвестного человека шесть поддельных купюр достоинством 1 000 рублей. Он сбывал их сам и через знакомых, которые не знали, что деньги фальшивые. Безгодов расплачивался этими купюрами за такси, продукты, алкоголь и сигареты. В ходе расследования мужчина признал свою вину.