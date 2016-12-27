На стройке башни «Исеть» в Екатеринбурге пострадал мужчина

Рабочий получил серьезную травму.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016

Сегодня, 28 декабря, днем на стройплощадке башни «Исеть» на улице Ельцина в Екатеринбурге пострадал рабочий, пишет «КП-Урал». Мужчина получил серьезные травмы.

Травмирование рабочего подтвердили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

– В 15.45 из медицинского учреждения поступил звонок о том, что к ним доставили мужчину с серьезными травмами. На улицу Ельцина, 6, прибыла следственно-оперативная группа, – сообщили в УМВД.

В Уральской горно-металлургической компании отметили, что на стройплощадке пострадал рабочий подрядной организации. По их данным, ЧП произошло сегодня около 14.00. Мужчина получил травму во время разгрузки грузового транспорта, который доставлял стройматериалы.