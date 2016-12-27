Бил символ года ногами: в Алапаевске пьяный учитель сломал фигуру петуха на городской площади

Мужчина повредил фигуру на спор.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016
Полицейские Алапаевска задержали 32-летнего учителя, который повредил новогоднюю фигуру на городской площади, сообщили сегодня, 28 декабря, в пресс-службе полицейского главка.
Около часа ночи бойцы патрульно-постовой службы заметили в ледовом городке на городской площади мужчину, который пинал новогоднюю фигуру петуха, сделанную из фанеры. Увидев полицейских, хулиган побежал от них.
Мужчину задержали и доставили в дежурную часть. Оказалось, что он работает преподавателем в одном из учебных учреждений Алапаевска. Он признался полицейским, что повредил петуха на спор. Тест показал, что мужчина был пьян.
- В отношении учителя составили административный протокол по статье 2.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). В адрес руководителя учебного учреждения, где работает преподаватель, внесли представление об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений.
- По факту повреждения фигуры петуха проводят проверку. По ее итогам примут процессуальное решение.