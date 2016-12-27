«Везде кровь, его выбросили»: в Екатеринбурге на Сортировке мужчина выпал из окна

Уголовное дело пока не возбудили.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016
Из окна многоэтажки на Сортировке в субботу, 24 декабря, выпал мужчина. Он разбился насмерть. Следователи не исключают версию убийства. О ЧП стало известно только сегодня, 28-го числа.
Тело погибшего 25-летнего парня нашли около дома на Ангарской, 54, еще в субботу. Как рассказали порталу e1 соседи погибшего, он выпал с 8-го этажа.
– Его могли скинуть, весь подъезд на его этаже был в крови. Крики были очень громкие, а потом тело нашли около дома, – рассказали соседи.
В Следственном комитете уточнили, что ЧП было, но подробностей они в интересах следствия не раскрывают.
— Проводится доследственная проверка. Рассматривается версия о том, что мужчина мог упасть по собственной неосторожности. Сейчас выясняется, был ли он пьян. Проводится судебно-медицинская экспертиза. Версию о том, что его выкинули, мы действительно рассматриваем. Но объективных данных, что это было именно так, у нас нет. Уголовное дело пока не возбуждено, — рассказали в следственных органах Железнодорожного района.