«Везде кровь, его выбросили»: в Екатеринбурге на Сортировке мужчина выпал из окна

Уголовное дело пока не возбудили.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016

Тело погибшего 25-летнего парня нашли около дома на Ангарской, 54, еще в субботу. Как рассказали порталу e1 соседи погибшего, он выпал с 8-го этажа.

– Его могли скинуть, весь подъезд на его этаже был в крови. Крики были очень громкие, а потом тело нашли около дома, – рассказали соседи.

— Проводится доследственная проверка. Рассматривается версия о том, что мужчина мог упасть по собственной неосторожности. Сейчас выясняется, был ли он пьян. Проводится судебно-медицинская экспертиза. Версию о том, что его выкинули, мы действительно рассматриваем. Но объективных данных, что это было именно так, у нас нет. Уголовное дело пока не возбуждено, — рассказали в следственных органах Железнодорожного района.