В Каменске-Уральском задержали сотрудника шиномонтажа, убившего мастера автосервиса

Мужчина требовал вернуть в его автомобиль старые свечи зажигания, которые казались ему лучше новых.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016

Следователи Каменска-Уральского предъявили обвинение 30-летнему мужчине за убийство сотрудника автосервиса «Экстра» на улице Лермонтова, 74, сообщили в пресс-службе свердловского Следственного комитета.

По версии следствия, 26 декабря этого года мужчина, будучи пьяным, пришел в автосервис «Экстра». Он начал обвинять одного из сотрудников автосервиса в некачественном ремонте его «десятки», который сделали в ноябре 2016 года. Одна из претензий выражалась в том, что работник заменил в его машине хорошие свечи зажигания на плохие.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, мужчина требовал вернуть ему прежние свечи зажигания, которые он считал лучше. Автолюбитель утверждал, что именно из-за плохих свечей его машина не запускается в морозы.

Владелец машины и 48-летний работник автосервиса начали ругаться. В ходе конфликта автолюбитель несколько раз ударил ремонтника ножом. От ран пострадавший умер, а ранивший его сбежал в расположенную неподалеку шиномонтажку, где он неофициально работал. Там его задержали полицейские, которых вызвали очевидцы кровавой расправы.