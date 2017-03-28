На свердловском химзаводе, где хранился тротил, произошел пожар

Спасатели боролись с огнем полтора часа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017

В ночь на 29 мая в Красноуральске на химзаводе произошел пожар, сообщает Znak.com.

В Красноуральске спасатели тушили пожар на территории химзавода

Ночью на территории заброшенного химического завода загорелась градирня - башня для охлаждения большого количества воды. Пожар начался в 23 часа 28 марта. По предварительной информации, пожар спровоцировали рабочие, которые резали на металлолом оборудование химзавода. Искры, которые летели в разные стороны во время работы, попали на деревянные части и горючие материалы, в результате начался пожар.

Площадь пожара составила около 40 квадратных метров. На борьбу с огнем у прибывших пожарных ушло полтора часа. В МЧС отметили, что угрозы взрыва и распространения пожара не было.

На территории завода регулярно происходят ЧП

Завод не раз становился темой новостных повесток. Весной 2016 года на его территории обнаружили 60 тонн бесхозного тротила, который хранился под открытым небом. Жители Красноуральска обратились в надзорные органы, и взрывчатку убрали.

Той же весной на заводе произошел пожар - во время работ по демонтажу загорелся резервуар с отстатками азотной кислоты объемом 300 кубометров. Во время пожара шел желтый дым, огонь удалось ликвидировать лишь спустя сутки.

Зимой 2016-го жители Красноуральска обвинили химзавод в сбросе кислоты в местную реку и обратились в МЧС и администрацию городского округа. За год до этого природоохранная прокуратура установила, что преприятие загрязняет реку Кушайку отходами производства. В итоге водоем оказался загрязнен соляной кислотой.

В январе 2017 года на завод напали пять мужчин. Они открыли огонь по охранникам, ранив троих. Двое пострадавших попали в реанимацию. Налетчиков задержали спустя сутки - ими оказались местные жители, которые решили напасть на охрану из-за личной неприязни.