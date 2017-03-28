«Они ему голову пробили!» В Екатеринбурге в магазине «Монетка» охрана задержала и избила покупателя

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017
— Покупатель и сам не ангел, вероятность, что он что-то украл, очень велика, но это не дает никому право пробивать людям голову, а также толкать других покупателей, отбирать у них телефоны. Мужчину сразу повалили на пол и поволокли в подсобку. Когда другие покупатели заглянули туда, у него уже была пробита голова, — сообщила Мария Караулова, которая в тот момент находилась в магазине.
— Мужчина просил, чтобы его отпустили, говорил, что он заплатит за все, что угодно! Но охрана его уволокла и закрыла дверь. За ними последовали две женщины пенсионного возраста. Когда они заглянули в подсобку, он сидел или лежал с окровавленной головой. Мужчину ударили головой об угол железной двери! Толпа его защищала, не давала закрыть дверь, сотрудники магазина ругались, толкали других покупателей, ходили им по ногам и все в этом роде. При мне мужчина уже терял сознание. Сотрудники магазина утверждали, что вызвали скорую и милицию. По факту же они вызвали свое ЧОП, с которым у них заключен договор об охране, а скорую и полицию вызывала я сама, — рассказала НАШЕЙ екатеринбурженка.
— На дежурный телефон в 16.15 поступило сообщение о том, что в магазине на Татищева была совершена попытка кражи. Был задержан мужчина, на место ЧП выехала полиция. В данный момент задержанного везут в ОП №9. Он будет опрошен, также опросят и охрану магазина. Если от мужчины поступят жалобы, с ними будут работать. По данному факту полиция проводит проверку, — уточнили в пресс-группе.
- НАША запросила официальные комментарии в пресс-службе торговой сети по данному инциденту.