«Они ему голову пробили!» В Екатеринбурге в магазине «Монетка» охрана задержала и избила покупателя

В полиции уточнили, что мужчина хотел что-то украсть.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017

В магазине «Монетка» на Татыщева, 77 сегодня, 29 марта, охранники задержали покупателя с применением силы. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам других посетителей продуктового, охранники задержали и избили покупателя, очевидцы начали его защищать, а в итоге и им попало.

— Покупатель и сам не ангел, вероятность, что он что-то украл, очень велика, но это не дает никому право пробивать людям голову, а также толкать других покупателей, отбирать у них телефоны. Мужчину сразу повалили на пол и поволокли в подсобку. Когда другие покупатели заглянули туда, у него уже была пробита голова, — сообщила Мария Караулова, которая в тот момент находилась в магазине.

Девушка также отметила, что всеми действиями занимались грузчики-продавцы, официальной охраны в продуктовом нет.

По словам девушки, мужчина лет 30-35, пытался что-то украсть из данного магазина, сотрудники данного предприятия (в форме «Монетки») догнали его уже на выходе, после кассы в дверях, сразу повалили на пол и силой увели в служебное помещение.

— Мужчина просил, чтобы его отпустили, говорил, что он заплатит за все, что угодно! Но охрана его уволокла и закрыла дверь. За ними последовали две женщины пенсионного возраста. Когда они заглянули в подсобку, он сидел или лежал с окровавленной головой. Мужчину ударили головой об угол железной двери! Толпа его защищала, не давала закрыть дверь, сотрудники магазина ругались, толкали других покупателей, ходили им по ногам и все в этом роде. При мне мужчина уже терял сознание. Сотрудники магазина утверждали, что вызвали скорую и милицию. По факту же они вызвали свое ЧОП, с которым у них заключен договор об охране, а скорую и полицию вызывала я сама, — рассказала НАШЕЙ екатеринбурженка.

Она отметила, что приехавшие врачи скорой помощи сказали, что рану требуется зашить.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу факт задержания мужчины в магазине на Татищева, 77 подтвердили.

— На дежурный телефон в 16.15 поступило сообщение о том, что в магазине на Татищева была совершена попытка кражи. Был задержан мужчина, на место ЧП выехала полиция. В данный момент задержанного везут в ОП №9. Он будет опрошен, также опросят и охрану магазина. Если от мужчины поступят жалобы, с ними будут работать. По данному факту полиция проводит проверку, — уточнили в пресс-группе.