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Тетя беременной девочки из Цыганского поселка оформила над ней опекунство

Тетя беременной девочки из Цыганского поселка оформила над ней опекунство
16+
Фото: личный архив семьи, life.ru
Кроме того, выяснилось, что Лауре не 12, а 14 лет, и скоро она получит паспорт.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017

На заседании Верх-Исетского районного суда, где наконец была установлена личность беременной девочки Лауры из Цыганского поселка, выяснилось, что ей не 12, а уже 14 лет.

– Как мне сообщили, было установлено, что Лауре 14 лет, и скоро она будет получать паспорт. Все необходимые для этого документы уже готовы, – рассказал корреспонденту НАШЕЙ руководитель региональной цыганской национально-культурной автономии «Рома Урал» Ян Сокол. – Параллельно ее родственники занимались оформлением опекунства. И этот вопрос тоже решился. У Лауры уже есть официальный опекун – это ее тетя. Когда она официально вступит в права по закону, я пока сказать не могу, но у Лауры уже все в порядке. 

Пока девочка по-прежнему находится в центре помощи несовершеннолетним Верх-Исетского района. Но, по словам Яна Михайловича, уже совсем скоро, она сможет благополучно вернуться домой.

Правда, ни в управлении социальной политики Верх-Исетского района, ни в министерстве соцполитики Свердловской области подтвердить эту информацию официально не смогли, ссылаясь на неприкосновенность тайны усыновления.

– Все идет по той логической схеме, которая была прописана. И причин вмешиваться с нашей стороны сейчас нет, – в свою очередь прокомментировал НАШЕЙ уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. – Уже установили возраст, значит, скоро Лауре, хотя теперь она значится как Людмила, будут выданы документы. Сейчас я не готов сказать, на каком этапе находится подготовка приемного родителя. Но, как только ее родственник, оформивший опекунство, пройдет школу приемных родителей, ее отпустят домой.

  • Напомним, что беременная девочка попала в одну из больниц Екатеринбурга в декабре 2016 года. Врачи сразу же сообщили об этом в правоохранительные органы. Когда выяснилось, что Лаура уже год как замужем за 16-летним цыганом Петро, ее поместили в центр помощи несовершеннолетним. А в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». После чего 16-летний Петро сразу же уехал в Казахстан.
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Евгений Светлый, 29.03.2017, 19:35
Тэги: Суд, Дети, Скандалы
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