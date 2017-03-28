Наверх
Суд над грозой Пионерки Игорем Новоселовым: онлайн-трансляция с процесса по делу о нападении на таксиста
11:13, сегодня
«Медея», «Анна Каренина» и «Посвящение Еве»: гастроли Театра Вахтангова в Екатеринбурге
11:00, сегодня
В Екатеринбурге ректор вуза попал в ДТП на «Мерседесе»
10:34, сегодня
«Свои проблемы нужно просмеять и отпустить»: екатеринбуржец с ДЦП участвует в спектаклях и пишет стэндапы
10:30, сегодня
Новые тарифы ЕКАРТЫ
Отлучили от сцены: руководство зоопарка Екатеринбурга наказало пуменка Рафика, напавшего на ребенка
09:41, сегодня
Жители Екатеринбурга смогут наблюдать в ночном небе Меркурий
09:24, сегодня
В Нижнем Тагиле ребенок получил травму лица из-за гололеда на детской площадке
09:05, сегодня
GradientPro — бытовая химия и любые хозяйственные средства оптом
В екатеринбургском зоопарке пума напала на детей
08:44, сегодня
Матушка Ирина Конюхова: сегодня каждый борется за свое личное пространство, которое в итоге оказывается пустотой
08:19, сегодня
Рейс Москва – Шанхай совершил экстренную посадку в Екатеринбурге
08:18, сегодня
Зачем проводить техобслуживание окон
Итальянское кино в объективе Анджело Фронтони: в Екатеринбурге открывается выставка всемирно известного фотографа
20:40, 28.03.2017
«Почта России» запустила собственные авиарейсы из Китая в Екатеринбург
20:00, 28.03.2017
28 марта в Екатеринбурга: налоги Ройзмана и опека над беременной цыганкой
19:31, 28.03.2017
Где в Екатеринбурге бесплатно получить консультацию адвоката?
«Взял ружье и застрелил прямо в машине»: житель Заречного без жалости расправился со своим недругом
19:31, 28.03.2017
Глава Екатеринбурга отчитался о доходах за прошлый год
19:20, 28.03.2017
Интернет против телевизора: в соцсетях появились мемы на митинг 26 марта
19:10, 28.03.2017
В Екатеринбурге мать с дочкой 7 часов сидели в автомобиле, чтобы его не увез эвакуатор
18:30, 28.03.2017
У Евгения Ройзмана обнаружился старый долг по налогам
17:59, 28.03.20172
На проспекте Ленина перекрыто движение: полиция ищет бомбу
17:45, 28.03.2017
Дайте нам Шойгу: в Екатеринбурге прошел протестный митинг водителей и кондукторов общественного транспорта
17:18, 28.03.2017
«Марш манной каши» или «подвернутых штанишек»: что уральские VIP-персоны думают о молодежи с митинга против коррупции
17:00, 28.03.20172
В Екатеринбурге задержан мужчина, который продал «Тойоту» своего знакомого
16:53, 28.03.2017
В Нижнем Тагиле автобус сбил пенсионерку на пешеходном переходе
16:40, 28.03.2017
Участники митинга в Екатеринбурге обжалуют решения райсуда
16:07, 28.03.20171
Под Нижним Тагилом кирпичная стена задавила тракториста
15:47, 28.03.2017
Свердловчане стали очевидцами редкого явления
15:10, 28.03.2017
По жалобе посетителя специалисты Роспотребнадзора проверили кафе «Япона мама» в Екатеринбурге
14:25, 28.03.2017
Лучшие кадры: команда из Екатеринбурга попала в тройку победителей на I этапе чемпионата России по автокроссу
13:47, 28.03.2017
«Требовали 200 тысяч рублей»: в Невьянске трое мужчин под видом полицейских вымогали деньги у невинных граждан
13:34, 28.03.2017
Юные новосибирские хоккеисты отравились на спортивной базе «Курганово» под Екатеринбургом
12:59, 28.03.2017
Екатеринбургский аэропорт Кольцово вошел в тройку лучших в России
12:55, 28.03.2017
В Березовском мужчина убил знакомого «на слабо»
12:38, 28.03.2017
В Свердловской области мужчина погиб под колесами поезда
12:38, 28.03.2017
В Екатеринбурге соцзащита через суд установила личность 12-летней беременной цыганки
12:23, 28.03.20171
Свердловскую область накроют снегопады: ГИБДД выступила со спецобращением
12:20, 28.03.2017
Пенсионерка из Серова избила вора садовой палкой, а потом сдала его в полицию
11:48, 28.03.2017
В Екатеринбурге снесли киоск с выпечкой и напитками, которыми торговали без нужных документов
11:40, 28.03.2017
В Екатеринбурге на станции метро скончался пассажир
11:26, 28.03.20171
В Екатеринбурге на Компрессорном глыба льда упала на коляску с двухмесячной девочкой
10:51, 28.03.2017
Допрос Соколовского: онлайн-трансляция с процесса по делу ловца покемонов в Екатеринбурге
10:05, 28.03.2017
В России хотят ввести компенсацию за ненормированный рабочий день
10:02, 28.03.2017
В Екатеринбурге определили график репетиций Парада Победы
09:16, 28.03.2017
Екатеринбург потратит на разметку дорог более 25 миллионов рублей
08:57, 28.03.2017
В Екатеринбурге суд вынес приговор банде налетчиков на банкоматы
08:36, 28.03.2017
В Екатеринбурге в подземном паркинге сгорел «Мерседес»
08:22, 28.03.2017
Екатеринбурженка - финалистка конкурса «Мисс Виртуальная Россия» рассказала, как есть тортики и оставаться стройной
08:19, 28.03.2017
27 марта в Екатеринбурге: итоги митинга «против Димона» и непопулярный Ройзман
19:36, 27.03.20175
В Екатеринбурге суд вынес приговор полицейским из Заречного, которые пытались «выбить» признание из подозреваемых
19:21, 27.03.2017
Задержанных на митинге в Екатеринбурге оштрафовали на 10 тысяч рублей
19:08, 27.03.2017
В Екатеринбурге умер заслуженный артист России и актер Театра драмы Валерий Величко
19:02, 27.03.2017
Зебра – не помеха: две пенсионерки уральского города столкнулись на проезжей части
18:59, 27.03.20171

Суд над грозой Пионерки Игорем Новоселовым: онлайн-трансляция с процесса по делу о нападении на таксиста

Суд над грозой Пионерки Игорем Новоселовым: онлайн-трансляция с процесса по делу о нападении на таксиста
16+
Фото: Евгений Светлый / "Наша газета"

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017

В среду, 29 марта, в Екатеринбурге продолжился суд над грозой Пионерки Игорем Новоселовым.
 
Напомним: в Кировском районном суде возобновился процесс по делу о нападении Новоселова на таксиста Игоря Волкова, прерванный в июле 2015 года из-за того, что подсудимый подался в бега. Cпустя полтора года парень неожиданно сдался силовикам.  
 
В рамках этого дела Новоселова обвиняют сразу по трем статьям: «Хулиганство», «Угроза убийством» и «Нанесение побоев, сопряженное с хулиганством». На первом заседании потерпевший напомнил, что произошло с ним вечером 8 июля 2014 года у дома № 12 по улице Вилонова. Со слов Волкова, во дворе, где он высадил двух пассажирок, дорогу ему перегородила «девятка», за рулем которой был Новоселов. Как рассказал таксист, парень залез к нему в машину, где, оскорбляя и угрожая, несколько раз ударил в грудь и по рукам, а затем достал нож. Но в ход оружие не пошло, так как на помощь таксисту подоспела одна из пассажирок.
 
Однако адвокат Новоселова рассказал другую версию случившегося. А сам подсудимый попросил назначить себе и Волкову проверку на полиграфе. По словам Новоселова, потерпевший врал во время допроса. Но суд ему отказал.
 
Также в суде допросили приятеля Новоселова Дениса Васючкова, который уже отбывает наказание в исправительном учреждении. Но, как и во время следствия, мужчина заявил, что ничего не видел, не слышал и толком не помнит события трехлетней давности. Правда, при этом пояснил, что ножа у Новоселова не было и машину таксиста, когда тот заблокировал дверь, Игорь якобы не пинал.
 
На сегодняшнее заседание должны принудительно доставить основную свидетельницу защиты Кристину Журавлеву, которая пока так и не явилась в суд, хотя ей уже не раз высылали извещения. Кроме того, суд повторно выслал повестку бывшей супруге Новоселова, которая была с ним в машине в тот день.
 
НАША ведет онлайн-трансляцию с заседания
 
11.12. Добрый день.
 
Как выяснилось, привести свидетельницу защиты Журавлеву в суд не удалось.
 
Новоселова (бывшая жена подсудимого), которая находится в декретном отпуске, тоже приехать не смогла.
 
12.17. Новоселов повторил, что у него много вопросов к Журавлевой. Суд принял решение, чтобы Журавлеву попытались привести на заседание еще раз. 
 
12.20. Судья зачитывает показания бывшей жены Новоселова.
 
Из них следует, что за рулем была она. Новоселова рассказала, что несколько раз просила водителя такси уступить ей дорогу. Лишь после этого Новоселов сел к нему в машину. Однако о чем они говорили и что конкретно происходило в салоне, она не видела.
 
12.25. По словам Новоселовой, когда ее бывший муж уже покинул салон такси, Волков сказал, что узнал Новоселова, и сказал, что он будет сидеть, упомянув, что сам работал в тюрьме.
 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Евгений Светлый, 29.03.2017, 11:13
Тэги: Криминал, Суд, Эксклюзив
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Новости Жизнь в городе Приостановка полетов в Египет ГИБДД Студенты Приговор Лошагину Развлечения Семья Религия Образование Пусть говорят Самолет Необычное Авто Слухи Тест Культура Афиша ЖКХ Бизнес Убийство в Рахмангулово Коллекторы Видео Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Горящие авто Военный репортаж Пожар Выставки Кризис и санкции Парковки Статистика Сибирская язва Храм святой Екатерины Ловец покемонов Ошибки врачей Рецензия Конкурсы Отдых Катастрофа История Екатеринбурга Грипп в Екатеринбурге Секс Мужчины Искусство Дорожные воины Горячее Крушение самолета под Ростовом Снос монастыря на Качканаре Дом-2 ИГИЛ Туризм Мотоциклы Мода Расстрел на Депутатской Погода Гололед Мультимедиа Происшествия Хэллоуин-2015 Строительство Кто заработал Экономия Школа ДТП Лайфхак Дороги Шоу-бизнес Новый год Война ритуальных агентств Женщины Скандал с Новиковым Общественный транспорт В Египте разбился самолет с российскими туристами История успеха Биатлон Обрушение крыши на Калинина Доска позора Рейтинг В Екатеринбурге -40 градусов Эксклюзив Взятки Отключение света Уралмаш, Эльмаш Дети Взрыв Красота Грипп Смерть Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Голодовка в колонии Криминал Розыск Политика Отношения Ту 154 Деньги Корь Транспорт Ельцин-центр Производство Расстрел Позитив СМИ Растения Путин Репортаж Опрос Животные Скандалы Недвижимость Бэби-боксы Интернет Баскетбол Медицина Личное Еда ЗАГС Волейбол Мировые новости Интервью Мистика Расписание Транспортная реформа Скорая помощь Психология Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Футбол МЧС Спорт Музыка ЧМ-2018 Самолет Минобороны упал в Якутии Новости дня Здоровье Фото Высокие технологии Дело Пьянкова Новости России Знаменитости Экономика Хоккей Суд ВУЗ

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru