Суд над грозой Пионерки Игорем Новоселовым: онлайн-трансляция с процесса по делу о нападении на таксиста

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017

В среду, 29 марта, в Екатеринбурге продолжился суд над грозой Пионерки Игорем Новоселовым.

В рамках этого дела Новоселова обвиняют сразу по трем статьям: «Хулиганство», «Угроза убийством» и «Нанесение побоев, сопряженное с хулиганством». На первом заседании потерпевший напомнил, что произошло с ним вечером 8 июля 2014 года у дома № 12 по улице Вилонова. Со слов Волкова, во дворе, где он высадил двух пассажирок, дорогу ему перегородила «девятка», за рулем которой был Новоселов. Как рассказал таксист, парень залез к нему в машину, где, оскорбляя и угрожая, несколько раз ударил в грудь и по рукам, а затем достал нож. Но в ход оружие не пошло, так как на помощь таксисту подоспела одна из пассажирок.

На сегодняшнее заседание должны принудительно доставить основную свидетельницу защиты Кристину Журавлеву, которая пока так и не явилась в суд, хотя ей уже не раз высылали извещения. Кроме того, суд повторно выслал повестку бывшей супруге Новоселова, которая была с ним в машине в тот день.

НАША ведет онлайн-трансляцию с заседания

11.12. Добрый день.

Как выяснилось, привести свидетельницу защиты Журавлеву в суд не удалось.

Новоселова (бывшая жена подсудимого), которая находится в декретном отпуске, тоже приехать не смогла.

12.17. Новоселов повторил, что у него много вопросов к Журавлевой. Суд принял решение, чтобы Журавлеву попытались привести на заседание еще раз.

12.20. Судья зачитывает показания бывшей жены Новоселова.

Из них следует, что за рулем была она. Новоселова рассказала, что несколько раз просила водителя такси уступить ей дорогу. Лишь после этого Новоселов сел к нему в машину. Однако о чем они говорили и что конкретно происходило в салоне, она не видела.

12.25. По словам Новоселовой, когда ее бывший муж уже покинул салон такси, Волков сказал, что узнал Новоселова, и сказал, что он будет сидеть, упомянув, что сам работал в тюрьме.