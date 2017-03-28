Наверх
Отлучили от сцены: руководство зоопарка Екатеринбурга наказало пуменка Рафика, напавшего на ребенка
09:41, сегодня
Жители Екатеринбурга смогут наблюдать в ночном небе Меркурий
09:24, сегодня
В Нижнем Тагиле ребенок получил травму лица из-за гололеда на детской площадке
09:05, сегодня
В екатеринбургском зоопарке пума напала на детей
08:44, сегодня
Новые тарифы ЕКАРТЫ
Матушка Ирина Конюхова: сегодня каждый борется за свое личное пространство, которое в итоге оказывается пустотой
08:19, сегодня
Рейс Москва – Шанхай совершил экстренную посадку в Екатеринбурге
08:18, сегодня
Итальянское кино в объективе Анджело Фронтони: в Екатеринбурге открывается выставка всемирно известного фотографа
20:40, 28.03.2017
GradientPro — бытовая химия и любые хозяйственные средства оптом
«Почта России» запустила собственные авиарейсы из Китая в Екатеринбург
20:00, 28.03.2017
28 марта в Екатеринбурга: налоги Ройзмана и опека над беременной цыганкой
19:31, 28.03.2017
«Взял ружье и застрелил прямо в машине»: житель Заречного без жалости расправился со своим недругом
19:31, 28.03.2017
Зачем проводить техобслуживание окон
Глава Екатеринбурга отчитался о доходах за прошлый год
19:20, 28.03.2017
Интернет против телевизора: в соцсетях появились мемы на митинг 26 марта
19:10, 28.03.2017
В Екатеринбурге мать с дочкой 7 часов сидели в автомобиле, чтобы его не увез эвакуатор
18:30, 28.03.2017
Где в Екатеринбурге бесплатно получить консультацию адвоката?
У Евгения Ройзмана обнаружился старый долг по налогам
17:59, 28.03.20172
На проспекте Ленина перекрыто движение: полиция ищет бомбу
17:45, 28.03.2017
Дайте нам Шойгу: в Екатеринбурге прошел протестный митинг водителей и кондукторов общественного транспорта
17:18, 28.03.2017
«Марш манной каши» или «подвернутых штанишек»: что уральские VIP-персоны думают о молодежи с митинга против коррупции
17:00, 28.03.20172
В Екатеринбурге задержан мужчина, который продал «Тойоту» своего знакомого
16:53, 28.03.2017
В Нижнем Тагиле автобус сбил пенсионерку на пешеходном переходе
16:40, 28.03.2017
Участники митинга в Екатеринбурге обжалуют решения райсуда
16:07, 28.03.20171
Под Нижним Тагилом кирпичная стена задавила тракториста
15:47, 28.03.2017
Свердловчане стали очевидцами редкого явления
15:10, 28.03.2017
По жалобе посетителя специалисты Роспотребнадзора проверили кафе «Япона мама» в Екатеринбурге
14:25, 28.03.2017
Лучшие кадры: команда из Екатеринбурга попала в тройку победителей на I этапе чемпионата России по автокроссу
13:47, 28.03.2017
«Требовали 200 тысяч рублей»: в Невьянске трое мужчин под видом полицейских вымогали деньги у невинных граждан
13:34, 28.03.2017
Юные новосибирские хоккеисты отравились на спортивной базе «Курганово» под Екатеринбургом
12:59, 28.03.2017
Екатеринбургский аэропорт Кольцово вошел в тройку лучших в России
12:55, 28.03.2017
В Березовском мужчина убил знакомого «на слабо»
12:38, 28.03.2017
В Свердловской области мужчина погиб под колесами поезда
12:38, 28.03.2017
В Екатеринбурге соцзащита через суд установила личность 12-летней беременной цыганки
12:23, 28.03.20171
Свердловскую область накроют снегопады: ГИБДД выступила со спецобращением
12:20, 28.03.2017
Пенсионерка из Серова избила вора садовой палкой, а потом сдала его в полицию
11:48, 28.03.2017
В Екатеринбурге снесли киоск с выпечкой и напитками, которыми торговали без нужных документов
11:40, 28.03.2017
В Екатеринбурге на станции метро скончался пассажир
11:26, 28.03.20171
В Екатеринбурге на Компрессорном глыба льда упала на коляску с двухмесячной девочкой
10:51, 28.03.2017
Допрос Соколовского: онлайн-трансляция с процесса по делу ловца покемонов в Екатеринбурге
10:05, 28.03.2017
В России хотят ввести компенсацию за ненормированный рабочий день
10:02, 28.03.2017
В Екатеринбурге определили график репетиций Парада Победы
09:16, 28.03.2017
Екатеринбург потратит на разметку дорог более 25 миллионов рублей
08:57, 28.03.2017
В Екатеринбурге суд вынес приговор банде налетчиков на банкоматы
08:36, 28.03.2017
В Екатеринбурге в подземном паркинге сгорел «Мерседес»
08:22, 28.03.2017
Екатеринбурженка - финалистка конкурса «Мисс Виртуальная Россия» рассказала, как есть тортики и оставаться стройной
08:19, 28.03.2017
27 марта в Екатеринбурге: итоги митинга «против Димона» и непопулярный Ройзман
19:36, 27.03.20175
В Екатеринбурге суд вынес приговор полицейским из Заречного, которые пытались «выбить» признание из подозреваемых
19:21, 27.03.2017
Задержанных на митинге в Екатеринбурге оштрафовали на 10 тысяч рублей
19:08, 27.03.2017
В Екатеринбурге умер заслуженный артист России и актер Театра драмы Валерий Величко
19:02, 27.03.2017
Зебра – не помеха: две пенсионерки уральского города столкнулись на проезжей части
18:59, 27.03.20171
Екатеринбуржец в Верховном суде доказал, что имел право перевозить ребенка не в детском кресле
18:30, 27.03.20171
В Екатеринбурге таксист «Везет» набросился с кулаками на пассажира: мужчина в больнице
17:50, 27.03.2017
Екатеринбуржцы снова «обнимут» пруд, чтобы спасти его от строительства храма-на-воде
16:49, 27.03.2017
Подростковые банды вынудили представителей власти и силовых ведомств Екатеринбурга собраться на закрытое совещание
16:33, 27.03.20171

В Нижнем Тагиле ребенок получил травму лица из-за гололеда на детской площадке

В Нижнем Тагиле ребенок получил травму лица из-за гололеда на детской площадке
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
11-летнюю девочку госпитализировали с рваной раной губы и травмой верхней челюсти.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017

В Нижнем Тагиле 11-летняя девочка получила травму челюсти и рваную рану лица, поскользнувшись из-за гололеда на детской площадке, сообщает tagilcity 28 марта.
 
Девочка поскользнулась на льду перед качелями на детской площадке на улице Щорса. При падении ребенок получил ушибленную рваную рану верхней губы и травму верхней челюсти. Сейчас девочка находится на лечении в больнице
 
Расследованием инцидента занялась прокуратура Дзержинского района. Сотрудники ведомства запросили документы у управляющей компании, обслуживающей дом, во дворе которого травмировалась девочка. Во время проверки будут установлены все обстоятельства и факты и будут приняты меры прокурорского реагирования.
  •  В частности, родители ребенка намерены подать иск с требованием компенсировать вред, причиненный ребенку.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 29.03.2017, 09:05
Тэги: Дети
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Религия Новости России Лайфхак Приговор Лошагину ЖКХ Расстрел Необычное Новости Медицина ДТП Снос монастыря на Качканаре Школа Ошибки врачей Афиша Скандалы Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Интервью Смерть Отключение света Уралмаш, Эльмаш Кто заработал Транспортная реформа Развлечения Дом-2 Видео Семья Бизнес Горящие авто Позитив Скорая помощь Бэби-боксы Репортаж В Египте разбился самолет с российскими туристами Новый год Конкурсы Военный репортаж Фото Животные Общественный транспорт Опрос Дороги Ельцин-центр Храм святой Екатерины Спорт Эксклюзив Корь Катастрофа Расстрел на Депутатской Грипп в Екатеринбурге Происшествия Суд Статистика Коллекторы Приостановка полетов в Египет Выставки Обрушение крыши на Калинина ВУЗ Политика История Екатеринбурга Дело Пьянкова Ту 154 Пожар Парковки Недвижимость Производство Знаменитости Секс Интернет Еда Футбол Расписание Мистика Мужчины Образование Голодовка в колонии Баскетбол Здоровье Растения Крушение самолета под Ростовом Тест Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Новости дня Криминал Кризис и санкции Доска позора Самолет Личное Скандал с Новиковым Рейтинг Женщины Горячее Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Грипп Музыка Мода Взятки Деньги Мотоциклы Мультимедиа Дети Экономия Гололед Транспорт Мировые новости Розыск ЗАГС Погода Убийство в Рахмангулово История успеха Война ритуальных агентств Авто Волейбол Самолет Минобороны упал в Якутии Биатлон ГИБДД Шоу-бизнес Культура Сибирская язва Хэллоуин-2015 ЧМ-2018 Отдых Искусство Рецензия Студенты МЧС СМИ Отношения В Екатеринбурге -40 градусов ИГИЛ Ловец покемонов Строительство Взрыв Пусть говорят Жизнь в городе Туризм Психология Красота Хоккей Экономика Высокие технологии Дорожные воины Путин Слухи

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru