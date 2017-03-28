В Нижнем Тагиле ребенок получил травму лица из-за гололеда на детской площадке

11-летнюю девочку госпитализировали с рваной раной губы и травмой верхней челюсти.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017
В Нижнем Тагиле 11-летняя девочка получила травму челюсти и рваную рану лица, поскользнувшись из-за гололеда на детской площадке, сообщает tagilcity 28 марта.
Девочка поскользнулась на льду перед качелями на детской площадке на улице Щорса. При падении ребенок получил ушибленную рваную рану верхней губы и травму верхней челюсти. Сейчас девочка находится на лечении в больнице.
Расследованием инцидента занялась прокуратура Дзержинского района. Сотрудники ведомства запросили документы у управляющей компании, обслуживающей дом, во дворе которого травмировалась девочка. Во время проверки будут установлены все обстоятельства и факты и будут приняты меры прокурорского реагирования.
- В частности, родители ребенка намерены подать иск с требованием компенсировать вред, причиненный ребенку.