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В Ревде мама поскользнулась и при падении сломала шестимесячному ребенку ногу: прокуратура ищет виновных

В Ревде мама поскользнулась и при падении сломала шестимесячному ребенку ногу: прокуратура ищет виновных
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Фото: архив НАШЕЙ
Женщина шла с малышом на руках в местную больницу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017

Прокуратура Ревды организовала проверку по сообщению о получении 22 марта травмы полугодовалым ребенком на улице, сообщили в пресс-службе ведомства. 
 
По предварительной информации, в среду, 22 марта, молодая мама с ребенком в возрасте 6 месяцев шла на прием в местную детскую поликлинику. Недалеко от крыльца она упала на спину, поскользнувшись на нечищенном тротуаре. На следующий день после обращения к врачу у ее малыша был диагностирован перелом бедра.  

— В ходе надзорных мероприятий прокуратура будет выяснять, на кого возложена обязанность по уборке от снега территории, прилегающей к поликлинике, а также обработке дорожек и тротуара противогололедными материалами. И по какой причине этого сделано не было, — уточнили в ведомстве.

  • Будет опрошена пострадавшая мама и очевидцы, запрошены документы из медучреждения для выяснения степени тяжести причиненного вреда здоровью ребенка.
  • По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 29.03.2017, 17:30
Тэги: Происшествия, Здоровье, Жизнь в городе
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Горожанин29 марта 2017, 17:32
Песок раньше сыпали а от антильда одна грязь
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