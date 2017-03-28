В Ревде мама поскользнулась и при падении сломала шестимесячному ребенку ногу: прокуратура ищет виновных

Женщина шла с малышом на руках в местную больницу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017

Прокуратура Ревды организовала проверку по сообщению о получении 22 марта травмы полугодовалым ребенком на улице, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, в среду, 22 марта, молодая мама с ребенком в возрасте 6 месяцев шла на прием в местную детскую поликлинику. Недалеко от крыльца она упала на спину, поскользнувшись на нечищенном тротуаре. На следующий день после обращения к врачу у ее малыша был диагностирован перелом бедра.

— В ходе надзорных мероприятий прокуратура будет выяснять, на кого возложена обязанность по уборке от снега территории, прилегающей к поликлинике, а также обработке дорожек и тротуара противогололедными материалами. И по какой причине этого сделано не было, — уточнили в ведомстве.