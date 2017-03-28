В Свердловской области суд вынес приговор ревнивцу, который застрелил соперника на глазах у жены

Житель Богдановича специально привез супругу на место преступления, чтобы при ней убить мужчину, к которому он ее ревновал.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017

В Богдановиче суд вынес приговор 44-летнему Ивану Балакину, который на почве ревности застрелил соперника, сообщили в областной прокуратуре 29 марта.

Балакин, желая устранить соперника - водителя рейсового автобуса Сергея Борноволокова, заранее спланировал его убийство: арендовал машину, заклеил регистрационные номера на ней и рекламу на стекле и зарядил свое охотничье ружье, которым пользовался нелегально.

Затем, не говоря о своих намерениях жене , он вместе с ней отправился к Сергею, чтобы выяснить отношения. Они отъехали недалеко от села, где жил Сергей, там мужчины повздорили, и Балакин дважды выстрелил в соперника, от чего тот погиб на месте. Убийство произошло на глазах у жены Ивана. Труп мужчины Балакин отвез в лес и засыпал снегом.